Frauentagung in Nürtingen

Nach einer pandemiebedingten Pause fand am 23. Oktober im Haus der Heimat in Nürtingen wieder die traditionelle Jahrestagung der Frauenreferentinnen der Kreisgruppen statt, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften und 3G-Regeln.

Frauentagung im Haus der Heimat in Nürtingen. Foto: Maria Bertleff

Somit trafen sich auf Einladung von Gerlinde Zekel, Frauenreferentin der Landesgruppe Baden-Württemberg, rund 30 Frauen aus den Kreisgruppen. Sie wurden von den Gastgebern, der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen mit ihrem Vorsitzenden Hans Staedel und dem restlichen Vorstand, herzlich mit einem Glas Sekt empfangen. Nach der Begrüßung durch Gerlinde Zekel und Hans Staedel gab es erst ein kleines Frühstück.Thema des Tages waren siebenbürgische Kreuzstichtechniken. Diese wurden von Frau Zekel vorgestellt und erklärt. Heute sollte ein Lesezeichen gestickt werden. Jede Teilnehmerin konnte unter den Vorlagen ein Motiv auswählen und bis zum Schluss der Veranstaltung sticken. Manche hatten seit der Schulzeit nicht mehr gestickt, so kamen schöne Erinnerungen auf. Währenddessen präsentierte Gerlinde Zekel eine Zusammenfassung der letzten zehn Jahrestagungen. Es waren immer andere und sehr interessante Themen. In der Zwischenzeit hatten fleißige Helfer ein leckeres Mittagessen vorbereitet und serviert. Danach wurde weiter gestickt und erzählt.Nach der Kaffeepause mit selbstgebackenem Kuchen präsentierten ein paar Frauen einen lustigen Sketch, eine „Modeschau“ zur Funktionalität der langen Männerunterhose. Der Winter steht ja noch vor der Tür …Am späten Nachmittag ging ein sehr schöner Tag zu Ende. Vielen Dank an Gerlinde Zekel für die Organisation und Führung durch den Tag, danke auch an ihr Team, das für eine tolle Tischdeko gesorgt hatte, sowie an die fleißigen Helferinnen und Helfer der Gastgeber. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Jahrestagung, die auf Einladung von Frau Konnerth in Göppingen stattfinden soll.

Hermine Bertleff