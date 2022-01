Adventsfeier des Kreisverbands Mittelhessen

Fast schon nie endend wollend erschien die Zeit ohne Tanzproben und das Pflegen des siebenbürgisch-sächsischen Brauchtums aufgrund der widrigen äußeren Umstände. Nach nunmehr fast endlos erscheinenden Jahren kam die Tanzgruppe Mittelhessen am Nachmittag des 5. Dezember 2021 im Backhaus der Gemeinde Lützelinden wieder zu ihrer Adventsfeier und ersten gemeinsamen Tanzprobe zusammen. Auf die Weihnachtszeit konnten sich alle bei Kaffee, selbstgemachtem Kuchen und leckerem Weihnachtsgebäck gemütlich einstimmen.

Frisch gestärkt, gingen dann alle auf dem Bild befindlichen Akteure mit vorweihnachtlichem Glanz wieder aufs Parkett. Einziger Wermutstropfen war nur, dass dies nur eine Tanzveranstaltung unter den Mitgliedern der Tanzgruppe war. Aber die Tanzgruppe des Kreisverbandes Mittelhessen wollte damit sämtlichen Mitgliedern in Mittelhessen die besten Weihnachtswünsche zukommen lassen und ein gutes neues Jahr wünschen. Und sofern es die äußeren Umstände wieder zulassen, können hoffentlich schon bald wieder alle zusammen das Tanzbein bei der nächsten Veranstaltung des Kreisverbandes schwingen. Alle gingen mit einem kleinen Funkeln und Glitzern in den Augen an diesem Abend nach Hause.

Stefan Kuhm

Neujahrsgruß Liebe Mitglieder und Freunde, ein sehr ereignis- und entbehrungsreiches Jahr ging für uns alle zu Ende. Aber Corona hat uns auch gezeigt, dass so viele Dinge im Leben, die uns wichtig erscheinen, letztendlich zweitrangig sind. Es hat uns gelehrt, was im Leben wirklich zählt: Familie, Freunde, Gesundheit und Zufriedenheit! Liebe Landsleute, in diesem Sinne wünsche ich euch und euren Lieben im Namen des Vorstandes des Kreisverbandes Mittelhessen ein glückliches und friedvolles Jahr 2022, verbunden mit dem Wunsch, dass unser Vereinsleben bald wieder auflebt.

Martin Ramser

Kreisgruppe Drabenderhöhe An alle Mitglieder und ihre Familien! Auch in diesem Jahr hat Corona uns voll im Griff, mit vielen Einschränkungen im täglichen Leben, insbesondere auch im Verbandsleben. Etliche Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Mit den Auswirkungen der Pandemie werden wir daher alle noch eine Zeit leben müssen. Wann wir unser Verbandsleben in der gewohnten Form wiederaufnehmen können, kann man zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Danke sagen wir daher dafür, dass die Verbundenheit zu unserem Verband und den Traditionen durch das Fortbestehen der Mitgliedschaft bekundet wird. Wir wünschen allen Mitgliedern, ob nah – ob fern, noch eine gesegnete Adventszeit, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Bleibt gesund oder werdet schnell wieder gesund. Der Vorstand