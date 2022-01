Adventsfeier der Kreisgruppe Freiburg

Es war einmal vor einigen Jahren, Jahr für Jahr wiederkehrend und zuverlässig, eine schöne Adventszeit, in der man sich über die Planung der Adventsfeier kein großes Kopfzerbrechen machen musste. Kaffee und Kuchen, Lokalität und sogar die Weihnachtslieder die gesungen wurden, waren beständig gleich. Aber, wie gesagt, das war einmal.

Adventsfeier mit kulturellem Angebot, von links: Iris Wolff, Ursula Stefanovici und Hanna Schüly. Fotos: Horst David

Wanderung auf dem Engelweg

Erste Aktivität im neuen Jahr: Mitglieder der Kreisgruppe Freiburg gemeinsam unterwegs auf dem Engelweg.

Gegenwärtig ist alles, überall, nah und fern anders. Unzuverlässig, unbeständig und ungewiss. Entscheidungen werden getroffen, wieder verworfen, Feste geplant und wieder abgesagt. Nach viel Pro und Contra überwog das Pro, die Adventsfeier in so einer ungewissen und zum Teil auch unsicheren Zeit abzuhalten.Dafür stand uns mit dem großen Kolpingsaal in Freiburg für diese außergewöhnliche Zeit ein sehr geeignetes Lokal zur Verfügung. Illustre Gäste bestritten unser Programm. Iris Wolff las aus ihren Büchern Weihnachtliches, und Hanna Schüly spielte dazu Eigenkompositionen auf ihrem Sopransaxophon. Im schön geschmückten Raum platzierten sich die Gäste bei erforderlichem Abstand, erquickten sich zuerst an Kaffee und Kuchen und danach an der Kunst. Zufriedene Gesichter und Dankesworte taten kund, dass es die richtige Entscheidung war, sich auch in diesen Zeiten zu treffen.Der Glottertäler Engelweg war das Ziel unserer ersten Aktivität im neuen Jahr. Eine Wanderung in kleiner Gruppe, geprägt durch die noch weihnachtliche Stimmung, einen Tag vor Heilige drei Könige, erwies sich als genau passend für die aktuelle Situation.Der Engelweg wurde vor sieben Jahren über eine Strecke von 3,7 km gegründet. Seitdem kommen Jahr für Jahr schöne Ansammlungen von Engeln in Gärten und öffentlichen Plätzen dazu, gestaltet von Privathand oder auch von regionalen Künstlern. Inzwischen sind ca. 20 Stationen zu bewundern. Es sind aus Naturmaterialien gefertigte Engel, beleuchtet und mit Engelsprüchen versehen. Man kam miteinander ins Gespräch und hatte genügend Zeit und Gelegenheit, auch neue Gäste zu begrüßen. Eine kleine Stärkung, entstanden aus der Spontanität mancher Teilnehmer, wurde freudig angenommen. Auch die angestimmten Lieder klangen wunderschön in dieser besonderen Atmosphäre. Alle bekundeten ihre Zuversicht und Vorfreude, auch die anstehenden Veranstaltungen besuchen zu können. Es war ein gelungener Auftakt zu einem ereignisreichen neuen Jahr.

Ursula Stefanovici