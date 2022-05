12. Mai 2022

Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: 70-jährige Jubiläumsfeier

Das muss gefeiert werden! Da unser Musikverein im November 1951 gegründet wurde, wäre die Jubiläumsfeier schon 2021 fällig gewesen. Bedingt durch die bisherigen Einschränkungen, musste die Veranstaltung zu unserem 70-jährigen Jubiläum leider verschoben werden. Die dürfen wir jetzt nachholen. Wir laden alle Blasmusikfreunde herzlich ein, dieses Ereignis mit uns am 21. Mai in der Festhalle, Mühlhaldenstraße 111, in 73770 Denkendorf zu feiern. Einlass ist ab 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr und der Eintritt frei!

Zu erreichen ist die Festhalle vom Bahnhof Esslingen aus mit dem Bus 119 bis Haltestelle Festhalle Denkendorf. Von Stuttgart aus kann mit der U7 bis Endhaltestelle Ostfildern-Nellingen gefahren werden, um dort in den Bus Linie 119 umzusteigen. Mit dem Auto von der A8, Anschlussstelle Esslingen in Richtung Esslingen fahren oder von der B10 Anschlussstelle Esslingen-Oberesslingen in Richtung Autobahn/Flughafen fahren. Beide Male an der Kreuzung Ostfildern/Denkendorf nach Denkendorf abbiegen, im Kreisverkehr am Ortseingang die erste Ausfahrt nehmen und nach 100 m rechts auf den Parkplatz fahren.



Weitere Infos auf unserer Homepage www.karpaten-express.de oder über Telefon: (0 71 50) 3 23 16. W. Wagner

Schlagwörter: Stuttgart, Blasmusik, Jubiläum

