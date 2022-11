18. November 2022

Das Weinland in Düsseldorf präsentiert

Eine ganz besondere Buchpräsentation fand am 21. Oktober im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf statt. Der Historiker Martin Rill stellte seinen neuesten Bildband „Mediasch und das siebenbürgische Weinland“ einem zahlreich erschienenen Publikum vor. Eingeladen dazu hatten die Landesgruppe NRW des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und die Heimatgemeinschaft Mediasch, die beide erstmals eine Veranstaltung in Kooperation durchführten.

Martin Rill bei der Buchpräsentation in Düsseldorf. Foto: Rainer Lehni Nach der Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Rainer Lehni und den stellvertretenden Vorsitzenden der HG Mediasch Ortwin Rill stellte Martin Rill das nicht nur äußerlich, sondern auch inhaltlich gewichtige Werk vor. Nach mehreren anderen siebenbürgischen Regionen ist in diesem Jahr der Bildband über Mediasch und weitere 25 sächsische Ortschaften des Weinlandes erschienen. Im Zentrum der jeweiligen Ortsbeschreibungen stehen die wichtigsten Bauten des Ortes. Angefangen mit der Kirchenburg, Kirche, Abendmahlsgeräten und Glocken geht es über den evangelischen Friedhof zu den Kirchen anderer Konfessionen, Pfarrhäuser, Schulen, Rathäuser und typischen Bauernhäuser. Immer wieder beeindruckend sind die Luftaufnahmen der Orte und Kirchenburgen, die der Fotograf Georg Gerster in den 1990er Jahren gemacht hat. Geschichtliche Informationen vervollständigen die Beiträge zu den Orten. Es ist bemerkenswert, wie viele bedeutende Kulturgüter auf einem relativ kleinen Raum in und um Mediasch zu finden sind. Nach der Buchvorstellung beantwortete Martin Rill Fragen vom Publikum hauptsächlich zu den Kirchenburgen, die bis heute ein Symbol der Siebenbürger Sachsen sind. Viele Gespräche am Büfett bei der Buchpräsentation in Düsseldorf. Foto: Rainer Lehni Der Abend klang bei ausführlichen Gesprächen, einem guten Bogeschdorfer und Seidner Wein sowie einem kleinen siebenbürgischen Büfett in gemütlicher Runde aus. Ein herzlicher Dank für die ganzen Vorbereitungen geht an Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni, die vor Ort von Edith Rill, Angelika Schwager und Tochter Phoebe unterstützt wurde.

Schlagwörter: Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Buchpräsentation, Mediasch

