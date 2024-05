Landesgruppe NRW: Broadcast-Liste über WhatsApp

Über 80 Prozent der Bevölkerung Deutschlands nutzen das soziale Medium WhatsApp. Auch in unserem Verband wird WhatsApp gut und oft genutzt, sei es in den Kreisgruppen oder den einzelnen Kulturgruppen.

Auf Landesebene möchten wir eine Broadcast-Liste einrichten, die ausschließlich dem Verbreiten von Informationen zu siebenbürgischen Veranstaltungen dienen soll. Hierfür hat die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen eine Mobilnummer eingerichtet: (0151) 54631787.Die Vorteile dieser Liste sind, dass nur von der oben genannten Rufnummer Informationen an einen großen Kreis von „Abonnenten“ versendet werden können und dass der Einzelne im Bedarfsfall auch nur dieser Rufnummer antworten kann. Die einzelnen Mobilnummern sind für alle anderen in der Liste eingetragenen Personen nicht sichtbar. Wer Informationen zu Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus erhalten möchte, kann sich gerne in diese Broadcast-Liste eintragen lassen. Interessenten speichern die o.g. Rufnummer in ihren Kontakten und melden sich anschließend über WhatsApp unter Angabe ihres Namens.

Landesgeschäftsstelle NRW