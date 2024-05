19. Mai 2024

Videobotschaft: NRW-Ministerpräsident Wüst gratuliert Verband zum Jubiläum

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst hat dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu seinem 75-jährigen Bestehen gratuliert. In einer Videobotschaft, die beim 74. Heimattag in Dinkelsbühl im Rahmen der Festveranstaltung „75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen“ am 18. Mai in der St. Paulskirche ausgestrahlt wurde, sprach der CDU-Politiker von einem stolzen Jubiläum“: „75 Jahre, so alt wie die Bundesrepublik Deutschland“.

Link zum Video Videobotschaft des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst Ministerpräsident Wüst würdigte in seiner zweiminütigen Videobotschaft die seit 1957 bestehende Patenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Diese habe sich inzwischen zu einer Partnerschaft weiterentwickelt. Die Siebenbürger Sachsen hätten „in der neuen Heimat Großes geleistet für unsere Demokratie, für unseren Wohlstand und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ und darüber hinaus mit ihren Traditionen und Bräuchen Deutschlands Kultur bereichert. Sehen Sie hier die Videobotschaft des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst:

Schlagwörter: Heimattag 2024, Dinkelsbühl, Ministerpräsident, Wüst, Nordrhein-Westfalen

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.