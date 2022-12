Trachtenball und Wahlen in Rüsselsheim

Das erste Mal richtete der Kreisverband am 5. November einen Trachtenball aus, der großen Anklang fand. Unter den vielen Besuchern im Adler-Saal in Rüsselsheim waren auch mehrere Trachtenbegeisterte, die ihre Heimattracht präsentierten. Die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim läuteten mit ihrem ersten Musikstück den kulturellen Festteil ein. Heide Bachmann und Kerstin Köhler begrüßten herzlich das Pulikum und führten durch den Abend.

Trachtenträger beim ersten Trachtenball in Rüsselsheim, begleitet von den Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim. Unter der Leitung von Heide Bachmann (1. Reihe rechts) tanzte die Kindertanzgruppe für das Publikum. Foto: Sabrina Gierlich

Vorstandswahlen in Rüsselsheim

In seinem Grußwort sprach der Vositzende Wilhem Beer ein Kompliment an die Gäste für die hohe Beteiligung der Trachtenträger aus. Ein gemeinsamer Aufmarsch war der erste Höhepunkt des Abends, es folgte der erste Auftritt der Kindertanzgruppe unter der Leitung von Heide Bachmann. Die zwei Tänze „Holsteiner Dreitour“ und „Budaker“ sind typische Volkstänze, die aus der alten Heimat Siebenbürgen sehr bekannt sind und bei Veranstaltungen deutschlandweit wieder getanzt werden. Mit großem Applaus wurden die stolzen Kinder und Jugendlichen feierlich verabschiedet. Die regelmäßigen Proben wurden mit diesem besonderen Abschluss gebührend gefeiert. Zur Zeit sind acht Kinder und Jugendliche in der Kindertanzgruppe, und Heide Bachmann würde sich sehr über neue interessierte Kinder und Jugendliche freuen. Bitte an ohbachmann[ät]t-online.de wenden, um auch weitere Informationen zu erhalten.Die Blasmusik spielte dann zum Tanz auf, und unter Klängen der Musikanten füllte sich die Tanzfläche. Die Trachtenpaare genossen den Tanz, denn in Tracht zu tanzen ist etwas Besonderes. Nach dem feierlichen kulturellen Teil des Abends wurde der Partyteil eingeläutet, wobei DJ Tony del Mare viele auf die Tanzfläche holte und bis in die Nacht jeden Musikwunsch erfüllte. Eine gelungene Veranstaltung, die der Kreisverband Rüsselsheim gerne auch nächstes Jahr organisieren und durchführen wird.Die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Rüsselsheim fand am 13. November in den bekannten Räumen im „Treff“ satt. Vorsitzender Wilhelm Beer begrüßte die Anwesenden und berichtete über die Aktivitäten, die in Rüsselsheim organisert werden und für die Mitglieder immer eine Möglichkeit bieten, sich auszutauschen und zu treffen. Er bedankte sich bei den aktiven Mitgliedern, die den Verein oft unterstützen und bei den Veranstaltungen als Helfer zur Verfügung stehen. Engagierte Mitglieder sind eine Bereicherung, denn nur gemeinsam kann man das Vereinsleben aufrecht erhalten. Unter der Wahlleitung der hessischen Landesvorsitzenden Ingwelde Juchum wurde folgender Vorstand gewählt: Vorsitender: Wilhelm Beer, Stellvertretende Vorsitzende: Gerhard Stock, Walter Gierlich, Heide Bachmann, Schriftführerin: Sabrina Gierlich, Kassiererin: Rosina Gierlich, Kassenprüfer: Willi Maurer, Katharina Weber, Ersatzkassenprüfer: Traute Schuff, Elisabeth Zerelles; Referat Kinder- und Jugendgruppe: Christiane Loose, Sina Horvath, Referat Singkreis: Doris Beer, Referat Kultur: Ortrun Maurer, Referat Öffentlichkeitsarbeit: Kerstin Köhler, Beisitzer: Ortwin Bachmann, Annemarie Stock, Katharina Gabel, Agnes Brius-Prokopiadis.Alle waren sehr zufrieden mit der Jahreshauptversammlung, nutzen dieses Treffen für Gespräche und ließen den Nachmittag gemütlich ausklingen.

Kerstin Köhler