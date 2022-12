Kultureller Nachmittag und 60-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Sachsenheim

Am 19. November fand der Kulturelle Nachmittag der Kreisgruppe Sachsenheim statt. Gleichzeitig wurde das 60-jährige Bestehen der Kreisgruppe, das 2020 pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, im Rahmen dieses Nachmittags nachgefeiert.

60-jährige Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Sachsenheim: die mitwirkenden Kulturgruppen beim Finale. Foto: Helmut Theiss

In der bis auf den letzten Platz besetzten Mehrzweckhalle in Kleinsachsenheim eröffnete das Siebenbürgische Jugendorchester Sachsenheim die Feier mit einem schwungvollen Marsch. „Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man ihn wohl zu pflegen weiß.“ Mit den Worten des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe eröffnete der Erste Vorsitzende der Kreisgruppe Johann Krestel seine Rede. Er begrüßte als Ehrengäste den Landesvorsitzenden Michael Konnerth, unsere Ehrenvorsitzende Maria Henning und den Landesehrenvorsitzenden Alfred Mrass mit Gattin sowie alle Gäste und Kulturgruppen.Der Erste Vorsitzende blickte auf die vergangenen zwei Jahre zurück, in denen das Vereinsleben praktisch zum Stillstand kam. Wie gerne hätte man 2020 das 60-jährige Jubiläum begangen, die Festschrift war bereits gedruckt, man wollte sich damit bei allen Verantwortlichen und Unterstützern, die seit der Gründung am 9. Juli 1960 am Erfolg dieser Kreisgruppe mitgewirkt haben, in einem Festakt bedanken. Sie alle haben das starke Band der Zusammengehörigkeit gefestigt, unsere Gemeinschaft gestärkt, unsere kulturellen Werte und unsere Tradition bis heute erfolgreich weitergeführt, sei es in den zahlreichen Kulturgruppen, durch Pflege von Lied- und Tanzgut, Theater, Urzeln, Trachten- und Brauchtumspflege sowie Sportveranstaltungen und unvergessene „Siebenbürgerbälle“.Einen Blick in die Zukunft werfend, unterstrich Johann Krestel die Notwendigkeit, jüngere Generationen für unsere Werte zu begeistern, ihr Bewusstsein zu wecken und sie in ihrem Wirken zu fördern. Gleichzeitig warb er in diesem Zusammenhang um neue Mitglieder. Abschließend dankte er allen Verantwortlichen, allen Kulturgruppen, vor allem aber den fleißigen Helfern in der Küche und in der Bedienung sowie den großzügigen Kuchenspendern und leitete zum kulturellen Teil über.Die Moderation übernahm unsere Kulturreferentin Christa Gross. Das Programm stützte sich auf den am 19. Juli 2022 im Rahmen der Zeltkirche der Evangelischen Landeskirche in Sachsenheim-Hohenhaslach äußerst erfolgreich präsentierten „Siebenbürgischen Abend“ (siehe Folge 14 dieser Zeitung vom 12. September 2022). Da viele unserer Mitglieder damals in Hohenhaslach (wochentags) dieser Veranstaltung nicht beiwohnen konnten, wurde das Kirchenjahr in Siebenbürgen noch einmal vorgestellt, allerdings in einer etwas erweiterten Auflage – so wurden diesmal sämtliche Kulturgruppen in das Geschehen mit eingebunden. Der fließende Wechsel zwischen Blechbläserquintett, Singkreis, Konfirmandenpaar, Jugendtanzgruppe, einem Sketch der Theatergruppe, Erwachsenentanzgruppe, „Rockenstuw“, Jugendorchester, untermalt von auf die Leinwand projizierten, herrlichen Bildern aus Siebenbürgen, hervorragend moderiert durch unsere Christa Gross, zog das Publikum in seinen Bann, begeisterter Applaus war die Folge. Abschließend sang man gemeinsam das Lied „Af deser Ierd“.Nach einer kurzen Pause leitete das Jugendorchester den zweiten Teil der Veranstaltung unter dem Motto „Ehrungen und Danksagungen“ mit einer flotten Polka ein. Der Landesvorsitzende Michael Konnerth begrüßte die Festgemeinschaft und drückte seine große Freude darüber aus, dass das kulturelle und gesellschaftliche Leben unseres Verbands wieder in Schwung gekommen sei, so sehr, dass er als Landesvorsitzender so gut wie jedes Wochenende mehrfach zu Veranstaltungen im Land unterwegs sei, so auch an diesem Tag. Er dankte allen, die sich an unserem Verbandsleben aktiv beteiligen, und wünschte alles Gute für die Zukunft. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz im Sinne unserer Gemeinschaft sprach er folgende Ehrungen im Namen des Bundesvorstandes aus: die Anerkennungsurkunde für Melitta Krestel, Helmut Schmidt, Georg Zultner und Katharina Zultner; das Silberne Ehrenwappen für Christa Gross und Udo Schuster; das Goldene Ehrenwappen für Helmuth Frank, Hildegard Frank, Johann Krestel, Ingrid Schuster und Walter-Andreas Theiss. Der Landesvorsitzende beglückwünschte alle Geehrten, dankte ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschte ihnen auch weiterhin viel Erfolg.In einem zweiten Schritt folgten die Ehrungen verdienter Mitglieder der Jugendtanzgruppe. Tanzgruppenleiter Helmuth Frank bat folgende Jugendliche auf die Bühne und sprach Ehrungen für langjähriges aktives Mitwirken aus: für fünf Jahre Katharina Rothmann und Emmy Thudt, für zehn Jahre Daniel Andree und Leonie Krestel und für 15 Jahre Maximilian Frank, Tobias Krempels, Oliver Krestel, Jessica Lutsch, Natalie Lutsch, Larissa Schmid, Melanie Schuster (Namen in alphabetischer Reihenfolge).Das Finale einer überaus gelungenen Jubiläumsfeier wurde geprägt vom Gesamtbild aller auf und vor der Bühne versammelten Kulturgruppen, musikalisch untermalt von dem bekannten Lied „Amazing Grace“, gemeinsam vorgetragen von Chor und Jugendorchester. Der Ausklang dieses Nachmittags war damit aber noch lange nicht eingeläutet. Zu allseits bekannten und beliebten Titeln aus Schlager und Pop, ausgesucht und aufgelegt von unserem DJ Christian Guist, ging man zum gemütlichen Teil über, hervorragend versorgt von unserer Küchenmannschaft um Melitta Krestel. Mit belegten Brötchen, „Fettbrot“, „Zacuscă“ und einer Vielfalt an Kuchen und Getränken wurde bis in die Abendstunden getanzt und gefeiert. Unser Dank gilt allen Verantwortlichen und Mitwirkenden, den Organisatoren, vor allem unserer treuen Helfergruppe, die auch diesmal über sich hinausgewachsen ist, allen Kuchenspendern und nicht zuletzt unserem treuen Publikum.

Walter Theiss