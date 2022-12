Landesverband Bayern: Weihnachtsgruß

Liebe Landsleute! Der Abreißkalender ist dünn geworden. Es ist nur noch kurze Zeit, dann feiern wir Weihnachten und stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Dies ist die Zeit der Besinnung, aber auch die Zeit, um rückblickend auf das alte Jahr zu schauen und einen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen.

Adventskranz. Foto: privat

Weihnachten ist für viele Menschen in dieser Welt das schönste und familiärste Fest des Jahres. Es gibt uns Gelegenheit, auch einmal über unseren alltäglichen Horizont hinauszublicken auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Gesundheit lässt sich z.B. nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Christbaum legen. Auch Glück kann man nicht kaufen. Dennoch sind Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden Geschenke, für die wir selbst nicht dankbar genug sein können.Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die daran mitgearbeitet haben, die Aktivitäten des Landesverbandes Bayern lebens- und vor allem liebenswert zu gestalten. Mein Dank gilt besonders den vielen ehrenamtlichen Landsleuten in den einzelnen Vorstands- und Kulturgruppen, ohne die unser Vereinsleben nicht in gewohnter Weise stattfinden könnte. Nicht zuletzt danke ich den Mitarbeitern der Geschäftsstelle recht herzlich für die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche uns allen von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachten, einen guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

Ihr Landesvorsitzender Werner Kloos