Mit "Simsalabim" beim Kathreinenball in Geretsried

Am Samstag, dem 5. November, stand die Ratsstuben Geretsried wieder offen für alle, die den „letzten Tanz im Jahr“ so richtig genussvoll tanzen wollten. Jung und Alt eilten nicht nur aus Geretsried herbei, um pünktlich an der Abendkasse ihre Eintrittskarten zu erhalten. Die Trachtenträger wurden wie immer mit einem freien Zutritt gewürdigt.

Impressionen vom Kathreinenball in Geretsried. Fotos und Collage: Roland Widmann

Die Vorsitzende der Kreisgruppe Bad Tölz - Wolfratshausen, Ursula Meyndt, fasste sich in ihrer Ansprache kurz, um den hoch motivierten Tanzgruppen mehr Zeit für den Auftritt einzuräumen. Mit Recht, denn nach einer Polonaise mit allen Trachtenträgern, die unter tosendem Applaus ihre „Runden“ im Saal drehten, kehrten unsere Kleinsten auf die Tanzfläche zurück und ließen mit ihren Tänzen „Auf der Jagd“ und „Schustertanz“ so manches Eltern-, aber auch das stolze Oma- und Opa-Herz höher schlagen. Man konnte an den Trachten der Kleinen erkennen, mit wie viel Liebe und Können diese von fleißigen Händen maßgeschneidert und bestickt wurden, wohl wissend, dass innerhalb eines halben Jahres die süßen, teilweise dreijährigen Mädels und Jungs nicht mehr hineinpassen werden. Dieser Hingabe zur Trachten- und Traditionspflege gebührt an dieser Stelle ein Dankeschön. Danke auch an Doris Ongerth, die es über Jahre hinweg geschafft hat, unseren jüngsten Mitgliedern den Spaß am Tanzen beizubringen und diese auch immer äußerst sympathisch zu präsentieren.Nach dem Motto „Kinder brauchen Vorbilder, keine Kritiker“ marschierte dann die Schüler-Tanzgruppe in den Saal und zeigte dem Publikum und unseren Kleinen, wie das nun weiter aussieht, wenn man heranwächst und fleißig in die Proben geht. Die Drehungen waren schwungvoller und die Schrittfolgen schneller. Die Kleinen strahlten ihre Vorbilder an und hüpften begeistert mit.Danke an Astrid Schwab, die unsere neu eingeschulten Mitglieder, die bis zur Konfirmation in der Schülertanzgruppe dabei sind, leitet. Fröhlich staunen konnten nicht nur die Kinder und Schüler über den gelungenen niederdeutschen Tanz der Erwachsenentanzgruppe „Das Fenster“, sondern auch das Publikum klatschte kräftig mit. Die Erwachsenentanzgruppe, die wegen Krankheitsfällen nur mit fünf Paaren auftrat, wird von Sigi Thamm und Marianne Marzell seit vielen Jahren erfolgreich geleitet und hält auch weiterhin alle Türen für Junggebliebene, die gerne tanzen, offen. Das älteste Mitglied ist zurzeit Harald Nagler, der mit seinen 70 Jahren zeigt, was junggeblieben heißt.Mit rasendem Beifall wurde dann unsere Jugendtanzgruppe (JTG) zum krönenden Abschluss des kurzen Kulturprogramms auf das Parkett gebeten. Sie „stürmten“ im Polkaschritt regelrecht den Saal und verzauberten die Menge mit ihrem energiegeladenen Tanz „Simsalabim“. Mit diesem Kürtanz und dem Pflichttanz „Schwäbische Tanzfolge“ haben fünf Paare der JTG am 29. Oktober 2022 beim Volkstanzwettbewerb der SJD in Rothenburg o.d. Tauber teilgenommen und bei einem vorherrschenden hohen Tanzniveau aller Tanzgruppen sehr gute Erfolge im Mittelfeld erzielt. Die Tanzgruppenleiter Kevin Eisgedt, Kathrin Helwig sowie die Organisatoren der Gruppe Stefanie Minth und Jonas Schunn möchten sich auf diesem Weg bei allen Tänzerinnen und Tänzern, die fleißig mitgeprobt und beim Wettbewerb sehr gut getanzt haben, herzlich bedanken. Ebenfalls ein Dankeschön an alle, die nicht mitfahren konnten, jedoch über den Livestream mitgefiebert haben.Der Vorstand bedankt sich auch bei all unseren tänzerischen Vorbildern und ruft jeden, der Freude am Tanzen hat, zum fleißigen Mitmachen auf.Der Kathreinenball machte seinem Ruf alle Ehre. Die Band „Highlife“ konnte mit ihrer wunderbaren, beinahe pausenlosen Musik die Ratsstuben in einen Tanztempel umwandeln und es wurde bis zur Sperrstunde so getanzt, als sei jeder Tanz der letzte in diesem Jahr.Danke an alle Mitwirkenden und Organisatoren und danke an alle, die an diesem Abend den Weg zu unserem traditionellen Ball gefunden haben.

Roland Widmann