4. März 2025

Comeback des Cancan in Geretsried

„Manche Dinge sind einfach zu gut, um in Vergessenheit zu geraten“, dachten sich Andrea Helwig, Ute Ongerth, Birgitt Sydoriak, Heike Wiater, Silke Untch, Anita Bock, Christine Thum-Steinbeis in einer geselligen Runde zwischen Schlagermusik und nostalgischen Erinnerungen beim Kathreinerball und beschlossen nach ein paar Stamperl an der Bar, den legendären Cancan in Geretsried zurück auf die Bühne zu bringen. Lange Zeit wirbelten die Beine der jungen Damen in rasantem Tempo durch die Luft und schwangen mit atemberaubender Synchronität im Takt der Musik, während ihre Röcke in farbenfrohen Wellen flogen. Mit jedem Spagat und jeder schwungvollen Bewegung versprühten sie Lebensfreude und zogen das Publikum in ihren Bann.

Andrea Helwig, Ute Ongerth, Birgitt Sydoriak, Heike Wiater, Silke Untch, Anita Bock, Christine Thum-Steinbeis (von links) gaben mit ihrem Auftritt beim Faschingsball den Startschuss für das Comeback des Cancan in Geretsried. Foto: Kevin Eisgedt Nun sind einige Jahre vergangen, seitdem der letzte Cancan aufgeführt wurde. „Es ist Zeit für ein Comeback!“, meinten die Tänzerinnen, setzten die kaum ausgesprochene Idee mit viel Enthusiasmus gleich in die Tat um und planten ein beeindruckendes Revival als Überraschung beim Faschingsball am 15. Februar in der Ratsstuben Geretsried. Mit ungebrochener Leidenschaft und der vertrauten Freude am Tanz, wenn auch mit einem Hauch mehr Muskelkater als in früheren Jahren, begeisterten die Mädels das Publikum mit einem energiegeladenen Auftritt. Sie haben die Freude und Begeisterung für eine Tanzform, die seit Generationen die Menschen fasziniert und verbindet, wieder aufleben lassen. Als treibende Kraft hinter dem Projekt erwies sich Birgitt, die mit viel Engagement diese Rückkehr organisiert hatte. Ein großes Dankeschön an sie und auch an Christine, die den Proberaum organisierte.



Die Anfänge des Cancan in Geretsried reichen zurück ins Jahr 1984, als Sieglinde Thamm und ihre Tanzgruppe mit ihrer mitreißenden Energie ein wahres Tanzfieber entfachten. Vier Jahrzehnte später war es an der Zeit, diese wundervolle Tradition wieder aufleben zu lassen als Hommage an die ersten Tänzerinnen, deren Schwung unvergessen bleibt, und als Inspiration für die nächste Generation, dieses Erbe mit Stolz weiterzuführen.



„Deshalb, liebe junge Tänzerinnen aus Geretsried, schnappt euch die Röcke, traut euch auf die Bühne und lasst den Cancan weiterleben", riefen die „alten Hasen" auf und versprachen stets mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Anita Bock und Roland Widmann

Schlagwörter: Geretsried, Fasching, Tanz

