18. August 2024

Stimmen neuer Verbandsmitglieder

Unser Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland freut sich, Monat für Monat neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Gerne möchten wir sie in unserer Verbandszeitung zu Wort kommen lassen. Im Rahmen dieser Aktion stellen sich Neumitglieder freundlicherweise kurz vor und äußern ihre Wünsche und Erwartungen an den Verband und unsere Gemeinschaft. Wir setzen die im April gestartete Reihe hier fort (s. Stimmen neuer Verbandsmitglieder ).

Jennifer Kübler



Geburtsort: Frankfurt am Main

Wohnort: Geretsried

Alter: 50 Jahre

Verbandsmitglied seit: 2024

Mitglied der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen



Was waren Ihre Motive, Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zu werden?



Meine Oma, Regina Koss, geb. Bloos, wurde 1919 in einem kleinen Dorf nahe Hermannstadt in Siebenbürgen geboren. Meine Mutter wurde während des Zweiten Weltkriegs 1943 in Graudenz in Westpreußen geboren. Als Flüchtlinge kamen sie nach Stumsdorf bei Halle in Sachsen. Als ich mit meiner Familie 2014 nach Geretsried gezogen bin, kam ich das erste Mal mit den Siebenbürgern in Kontakt. Mir gefällt die Tracht sehr gut und ich schaue gerne der Tanzgruppe bei unseren Volksfesten zu. Meine Oma ist sehr früh gestorben und ich habe kaum eine Erinnerung an sie. Aber seit ich in Geretsried lebe, denke ich wieder öfters an meine Oma.



Was wünschen, was erwarten Sie sich als Mitglied besonders?



Ich wünsche mir für mich selbst, dass ich mich mehr mit der Vergangenheit und der Herkunft meiner Oma und meiner Mutter beschäftige.



Haben Sie schon den Heimattag in Dinkelsbühl besucht?



Nein



Der Verband feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum? Haben Sie eine knappe Grußbotschaft für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft?



Ich möchte mich ganz herzlich für die großartige Arbeit der Siebenbürger Sachsen bedanken. Die Auftritte und Veranstaltungen bereichern unsere Stadt und tragen dazu bei, dass wir die Traditionen und Bräuche am Leben erhalten können. Ich weiß, wie viel Zeit, Engagement und Herzblut in der Arbeit stecken, und möchte mich dafür von Herzen bedanken. Macht weiter so und ich freue mich schon auf viele weitere schöne Veranstaltungen mit den Siebenbürger Sachsen in Geretsried!

Schlagwörter: Verband, Mitglied, Beitritt, Heimattag, Geretsried

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.