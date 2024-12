8. Dezember 2024

Erfolgreiche Theaterpremiere – stimmungsvoller Kathreinenball in Würzburg

Mit der erfolgreichen Premiere unserer neuen Theatergruppe hat sich für unsere Kreisgruppe ein großer Wunsch erfüllt. Das ist der Initiative des stellvertretenden Vorsitzenden Daniel Flagner zu verdanken, der bei der Mitgliederversammlung Anfang Februar erstmals über seine Absicht sprach, eine Theatergruppe zu gründen. Ein konkretes Konzept fehlte aber noch. Seine Teilnahme am Theaterseminar, das das Bundeskulturreferat unseres Verbandes im April in Augsburg veranstaltete, war für Daniel Flagner in jeder Hinsicht hilfreich, denn es brachte ihm neben vielen praktischen Tipps auch Impulse und Inspiration.





Mitte September kam schließlich die neue Theatergruppe erstmals zusammen, die Rollen wurden vergeben und Anfang Oktober konnte mit den Proben begonnen werden. Bald war der große Tag gekommen: Am 16. November wurde im Veranstaltungszentrum Heiligkreuz in Würzburg das Mundartstück „Hoste gehiurt? Awer nemesten soo et!“ von Hilde Juchum und Daniel Flagner uraufgeführt. Hilde Juchum war unserer Einladung gefolgt und sah gespannt der Aufführung entgegen. Rund 200 begeisterte Zuschauer fühlten sich zurückversetzt in die 70er/80er Jahre, als in Siebenbürgen jeder nur das eine Ziel hatte: Auswandern nach Deutschland. Bei den Zuschauern wurden viele Erinnerungen geweckt, denn neben der Aufbruchstimmung und den Alltagsproblemen jener Zeit, die nachdenklich und emotional stimmten, bot das Stück auch viele heitere Dialoge und Situationskomik. „Genau so war es!“, lautete dann auch das häufig gehörte Fazit. Die neue Theatergruppe Würzburg nach der erfolgreichen Premiere, von links: Ramona Klein (Souffleuse), Waltraud Gierscher als Lisi, Daniel Flagner als Danni, Angelina Klein als Hildi, Hans-Jürgen Obert als Hans, Roswitha Göllner als Maio, Anni Hönig als Erna, Irmgard Klein als Hermienchen. Foto: Johannes Klein Der Vorstand dankt allen Darstellern für die gelungene Premiere, allen voran Daniel Flagner, Gründer und Leiter der Theatergruppe, und ebenso allen Helfern und Unterstützern. Wir alle hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung und noch viele schöne Aufführungen.



Es war vor allem die Gruppenarbeit mit Hilde Juchum, die spontan eine erste Version eines kurzen Mundartstückes hervorbrachte, die bei den übrigen Seminarteilnehmern gut ankam. Deshalb beschlossen Hilde Juchum und Daniel Flagner, diesen Entwurf zu ihrem gemeinsamen Stück zu machen, indem sie nach dem Seminar in Abstimmung Ergänzungen schrieben und dem Stück den Namen „Hoste gehiurt? Awer nemesten soo et!" gaben.

