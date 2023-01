Kreisgruppe Ebersberg: Das Jahr mit zwei Ereignissen verabschiedet

Die Kreisgruppe Ebersberg hat das Jahr 2022 mit zwei Ereignissen verabschiedet: dem Weihnachtsmarkt am Marienplatz in Ebersberg sowie der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und Weihnachtsfeier.

Ein tolles siebenbürgisches Team beim Weihnachtsmarkt in Ebersberg - danke für die Unterstützung!

Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz in Ebersberg.

Wahlen und Weihnachtsfest

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Ebersberg, jeweils von links nach rechts, erste Reihe: Anna-Lea Wetteborn (Ersatzrechnungsprüferin), Gudrun Wetteborn (stellvertretende Vorsitzende), Aneta Schätzl (Vorsitzende), Hermine Biletzki (Beisitzerin), Johanna Schneider (Schriftführerin), Antje Krauss-Berberich (Presse- und Kulturreferentin); zweite Reihe: Remus Biletzki (Rechnungsprüfer), Udo Drotleff (Kassenwart), Harry Lutsch (Wahlleiter), Martin Grigori-Roth (Kassenwart), Georg Melchior (Ersatzrechnungsprüfer). Foto: Lara Biletzki

Weihnachtsmarkt – Es ist Samstagnachmittag, der 26. November. Die Dämmerung verabschiedet sich und gibt einen herrlichen Sternenhimmel frei. Nähert man sich dem Zentrum Ebersbergs, empfängt einen ein Lichtermeer: Der festlich geschmückte Marienplatz vor dem historischen Rathaus mit 50 Holzbuden, von ebenso vielen Vereinen weihnachtlich als Verkaufsstände hergerichtet, erwartet den Ansturm der Gäste von nah und fern. Es darf wieder gefeiert werden.Unter den Verkaufsständen befindet sich einer der „Kreisgruppe der Siebenbürger“. Tannenzweige, Lichterketten, die Farben blau/rot dominieren. Fröhliche Frauen und Männer, weißbeschürzt mit dem Wappen ihrer Herkunft, bieten traditionelle Schmankerl an. Kochtöpfe, Thermoskannen, Schüsseln, Teller, Besteck, blau/rote Servietten machen neugierig, locken zum Anhalten. In einem der begehrten Reindl dampfen die so begehrten Krautwickerl – ein Renner. In einem anderen lockt heißer, hochgradig Prozentiger. Unter einer Glashaube sehen wir Schmalzbrote mit Zwiebelringen.Vor der Bude laden zwei Partytische mit Laternen zum Verweilen und Verspeisen der Köstlichkeiten ein, daneben steht ein Christbaum, geschmückt mit weihnachtlichen Anhängern, auf denen siebenbürgische Ortsnamen vermerkt sind – eine nette Idee! Rechts hinter dem Verkaufsstand – fast versteckt – steht ein rauchender Holzgrill, an dem zwei Siebenbürger in weißen Schürzen die so begehrten Mititei drehen und wenden. Teller mit Brot und Senf stehen bereit.Hinter der Theke laufen die ersten Bestellungen an. Hunderte von flanierenden Menschen schieben sich dicht an dicht in bester Laune von Stand zu Stand, halten an und dank der fleißigen Hände geht die Ware flott über die Theke. Leider wird die Sperrstunde viel zu früh eingeläutet.Zwei Tage dauert der Zauber. Wir waren wieder dabei, gehören zum Stadtbild. Arbeitsstunden werden nicht gezählt, Belohnung? Die Freude am Zusammenhalt …Eine Woche darauf, am 4. Dezember, fand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und dem Weihnachtsfest im Gemeindehaus der evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Ebersberg statt. An schön blau/rot gedeckten und dekorierten Tischen saßen – meist sächsisch plaudernd – Mit- und (noch) Nichtmitglieder beisammen und harrten der Dinge. Auf dem Nebentisch Selbstgebackenes zuhauf; keine ließ sich lumpen. Zum Trinken gab’s Kaffee, Tee, Säfte.Nach einer knappen Stunde läutete die Vorsitzende Aneta Schätzl den Beginn der Wahlen ein. In den vier Jahren als Führungskraft hat sie sich einen Namen gemacht, Erstaunliches auf die Beine gestellt. Dafür gab es viel Applaus.Die Sitzung unter Wahlleiter Harry Lutsch aus Waldkraiburg begann mit der gesetzlich vorgeschriebenen Abwicklung: Feststellung der nötigen Mitgliederbeteiligung, Jahresbericht, Kassenprüfung, Entlastung des Vorstandes etc. – alles stimmig, alle einverstanden, keine Gegenstimme. Dann bat Aneta Schätzl um Vorschläge für einen neu zu wählenden Vorstand. Kein Vorschlag, keine Hand wurde gehoben. Ein Zeichen, dass der alte Vorstand gute Arbeit geleistet hat. Er wurde wiedergewählt und alle nahmen die Wahl mit einem überzeugten „Ja“ an. Nun konnte entspannter der gemütliche Teil des Spätnachmittags beginnen …

Antje Krauss-Berberich