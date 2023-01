Vorweihnachtsfeier der Landesverbands Berlin/Neue Bundesländer

Den von der Vorsitzenden des Landesverbandes Berlin/Neue Bundesländer des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. verschickten Einladungen zur Weihnachtsfeier folgten erfreulicherweise viele Mitglieder und Freunde des Verbandes. Sie kamen nicht nur aus Berlin, sondern waren auch aus den neuen Bundesländern angereist.

Die Vorsitzende Luis von Simons (links) heißt die Gäste des Landesverbands Berlin/Neue Bundesländer bei der Vorweihnachtsfeier am 11. Dezember willkommen. Foto: Brigitte Kramer

Schon am 26. November hatten sich Vorstandsmitglieder zu Hause bei der Vorsitzenden Luis von Simons zum Plätzchenbacken eingefunden. Vorbereitet wurden auch die Weihnachtspäckchen für Kinder, gefüllt mit Süßigkeiten und weiteren Überraschungen.Am 11. Dezember fanden sich zahlreiche Gäste im Gemeindehaus der Heilige-Geist-Kirche in Berlin-Moabit ein. Bei Kaffee oder Tee, Weihnachtsplätzchen und vielen gespendeten Kuchen saßen sie an den weihnachtlich gedeckten Tischen und freuten sich über das Wiedersehen oder auch über das Kennenlernen neuer Mitglieder. Es wurden traditionelle Weihnachtslieder angestimmt, von Groß und Klein beherzt mitgesungen. Der Solocellist der Berliner Philharmoniker i.R. Götz Teutsch las aus Hans Bergels Band „... und Weihnacht ist überall“ die Erzählung „Heiligabend im Land des Lächelns“ vor. Er war an besagtem Heiligabend mit dabei gewesen.Mit lautem Klopfen an der Tür kündigte sich ein Überraschungsgast an: Mit einem riesigen Sack voller Geschenke betrat der Weihnachtsmann den Raum. Beschenkt wurden Kinder und ältere Menschen. Dafür musste an jedem Tisch ein Gast aus dem Stehgreif ein Gedicht vortragen oder etwas vorsingen, mal ernst, mal heiter. Vielen Dank, Frank Höchsmann, für das Mitspielen!Aus der Anthologie Dagmar Dusils „Mit Erinnerungen gepflastert“ gab uns Jürgen Schlezack Einblicke in ein Hermannstadt, das es nur noch in seiner Erinnerung so gibt, Erinnerung, die sein Beitrag zur Anthologie geworden ist. In Erinnerungen schwelgten auch die Gäste, es gab viel zu erzählen. Dabei konnte man sich mit Fettbrot (Schmalzstullen), Bratwurst und eingelegten Gurken stärken. Der Vorstand bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben, und für die Spenden.Allen unseren Mitgliedern mit ihren Familien und den Freunden unseres Verbandes wünschen wir ein gesegnetes, gesundes und friedvolles Jahr 2023!

Brigitte Kramer