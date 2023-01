22. Januar 2023

Vorstandswahlen und Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Leonberg

Die Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Leonberg fand am 4. Dezember in der Steinturnhalle in Leonberg in gemütlicher Atmosphäre und schön geschmücktem Raum statt. Pfarrer i.R. Liehnert stärkte uns mit seiner Andacht, gerade angesichts der schweren Zeiten der letzten beiden Jahre, unserem lieben Vater im Himmel sich anzuvertrauen, dass er uns wohlbehütet durch alle Zeiten tragen wird.

Der Vorstand der Kreisgruppe Leonberg, von links: Hans Ungar, Beisitzer, Michael Hiesch, stellvertretender Kassenprüfer, Hans Schneider, Kassenprüfer, Georg Drotleff, Beisitzer, Werner Paulini, Kassier, Lieselotte Paulini, Vorsitzende, Helge Krempels, stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Györfy, stellvertretender Vorsitzender, Agnetha Paulini, Schriftführerin. Foto: Agnetha Paulini Anschließend begrüßte unser Vorstand Lieselotte Paulini die Gäste und gab einen kurzen Jahresrückblick unseres Vereinslebens 2022. Es folgten der Kassenbericht und der Ausblick auf die Termine für 2023. Ebenfalls wurde von den anwesenden Mitgliedern der neue Vorstand der Kreisgruppe Leonberg wie folgt gewählt: Vorsitzende: Lieselotte Paulini, stellvertretender Vorsitzender: Michael Györfy, Kassier: Werner Paulini, Kassenprüfer: Hans Schneider, stellvertretender Kassenprüfer: Michael Hiesch, Schriftführerin: Agnetha Paulini, Beisitzer: Hans Ungar, Georg Drotleff.



Wir wünschen dem neuen Vorstand viel Freude im Amt und danken für den Einsatz, der zum Erhalt der Kreisgruppe beiträgt. Unseren fleißigen Helfern im Hintergrund möchten wir an dieser Stelle ebenfalls ein herzliches Dankeschön aussprechen. Ohne euch wäre das Ganze nicht zu stemmen! Anschließend ging es bei Kaffee und Kuchen, gemeinsamen Weihnachtsliedern und netten Gesprächen zum gemütlichen Teil der Weihnachtsfeier über.



Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden ein glückliches neues Jahr. Bleibt oder werdet alle gesund, damit wir uns in 2023 bei der ein oder anderen Veranstaltung der Kreisgruppe wiedersehen. Der Vorstand der Kreisgruppe Leonberg freut sich auf euch!

