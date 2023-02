Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Neuer Vorstand gewählt

Am 29. Januar 2023 fand nach vier Jahren die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes im evangelischen Gemeindehaus in Bielstein statt. Hierzu hatte der Vorsitzende Horst Kessmann fristgerecht eingeladen. Als Ehrengast begrüßte er den Bundes- und Landesvorsitzenden Rainer Lehni und alle erschienenen Gäste und Mitglieder der Kreisgruppe ganz herzlich.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, Vorsitzender Horst Kessmann (Erster von rechts), links im Bild Bundesvorsitzender Rainer Lehni. Foto: Erika Hamlischer

Nach Abgleich aller notwendigen Regularien berichtete Horst Kessmann über die Tätigkeiten und Ereignisse des Vorstandes und aller Kulturgruppen zusammenfassend. Trotz aller Widrigkeiten der letzten drei Jahre ist das kulturelle Leben der Kreisgruppe nicht ganz zum Erliegen gekommen. Die Tanzgruppen, wenn auch mit reduzierter Beteiligungszahl, bedingt durch Schule, Ausbildung etc., haben ihre Proben bereits letztes Jahr wieder aufgenommen. Die Theatergruppe übt fleißig an einem neuen Kurztheater, das im Mai im Rahmen eines Kulturnachmittags in der Aula der Realschule in Bielstein aufgeführt werden soll. Unter Einhaltung der Corona-Vorgaben wurde 2021 und 2022 auch der Kathreinenball mit Erfolg abgehalten. Sogar ein gut besuchter Fasching wurde ins Leben gerufen. Die geplante Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen fand ein Jahr später statt. Die Frauengruppe traf sich zum weihnachtlichen Plätzchenbacken, und Wanderungen im Umkreis wurden auch gerne angenommen. Neuzugänge wurden verzeichnet, so dass die Mitgliederzahl trotz vieler Abgänge durch Sterbefälle konstant gehalten werden konnte.Nach Bescheinigung einer sauber und korrekt geführten Kassenführung wurden der alte Vorstand und der Kassenführer entlastet. Bevor es zu den Neuwahlen überging, bedankte sich Horst Kessmann bei folgenden aus dem Vorstand ausscheidenden Mitgliedern mit einem kleinen Präsent: den Nachbarvätern Günther Roth und Thomas Thudt, der Frauenreferentin Agathe Wolff und der Pressereferentin Erika Hamlischer. Für seine unermüdliche ehrenamtliche Tätigkeit wurde Horst Kessmann durch Rainer Lehni das Silberne Ehrenwappen verliehen.Rainer Lehni übernahm als Wahlleiter, unterstützt von Agathe Wolff und Erika Hamlischer, die Wahl des neuen Vorstandes. Zum größten Teil bleibt der alte Vorstand in seinen Ämtern bestehen und setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender: Horst Kessmann, stellvertretende Vorsitzende: Ingmar Gusbeth, Andreas Binder, Kassenwart: Michael Schuller, Schriftführer: Winfried Göllner, Frauenreferat: Hedda Schuller, Pressereferat: Gudrun Binder, Jugendreferat: Birgit und Jana Kessmann.Die Kasse werden prüfen: Hanne Preidt und Julian Kessmann, vertreten von Katharina Szeghedi und Grete Irimi. Die Erwachsenentanzgruppe wird von Manfred Szeghedi vertreten, die Jugendtanzgruppe von Winfried Göllner, die Kindertanzgruppen von Birgit und Jana Kessmann, die Theatergruppe von Brigitte Opatzki und der Chor von Judith Dürr-Steinhart. Vier Nachbarväter werden in ihrem Amt bestätigt: Johann Preidt, Hans Bell, Daniel Theil und Hans Opatzki. Sechs Delegierte wurden als Vertreter der Kreisgruppe für die im April in Düsseldorf stattfindende Delegiertenversammlung ernannt: Ingmar Gusbeth, Andreas Binder, Michael Schuller, Birgit und Jana Kessmann, Manfred Szeghedi.Der wiedergewählte Vorsitzende Horst Kessmann bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf weitere vier Jahre guter Zusammenarbeit im Vorstand. Zum gemütlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen tauschte man sich über anstehende Veranstaltungen aus.

E. H.