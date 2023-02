Karnevalsfeier in Wuppertal mit siebenbürgischer Jungfrau

Am 28. Januar fand im Gemeindezentrum Sonnborn die Karnevalsfeier der Kreisgruppe Wuppertal statt. Dem Aufruf der Organisatoren, sich zu verkleiden, waren viele gefolgt und somit war es im wahrsten Sinne des Wortes eine bunte Veranstaltung.

Gelungene Karnevalsfeier der Kreisgruppe Wuppertal. Foto: Hans Ziegler

Für das leibliche Wohl sorgten viele ehrenamtliche Helfer der Kreisgruppe und das „Duo Herzklopfer“ trug zur besten musikalischen Unterhaltung bei. Die Tanzfläche war immer voll. Der Nähkreis hatte es sich nicht nehmen lassen, in einer Tanzpause zwei flotte Reigen aufzuführen – mit Kittel und Hut der Reigen zu „Wir sind zwei alte Wanderer“ und – schwuppdiwupp – standen die Damen in roten feurigen Röcken da und führten den temperamentvollen Paprikatanz auf. Kurz vor 22.00 Uhr gab uns das Bielsteiner Dreigestirn mit Prinz Michael III., Bauer Zimbo und Jungfrau Helmine samt Hofstaat die Ehre. Das gab es noch nie in Wuppertal und der Saal klatschte und schunkelte zu den selbst umgedichteten Liedern. Wir sind sehr dankbar für diesen Beitrag des Karnevalsvereins Bielstein, erst recht, da die Einladung sehr kurzfristig zustande kam. Jungfrau Helmine alias Helmuth Mangesius, der seine Wurzeln in Siebenbürgen hat, bescherte uns den Ohrwurm „Helmine“, den er trotz insgesamt fünf Liedern als Zugabe erneut zum Besten geben musste.Wie üblich bei einem Karnevalsverein, wurden auch Orden verliehen. In Wuppertal wurde diese Ehre Wilhelm Funk als Vorsitzendem der Kreisgruppe Wuppertal zuteil sowie Monika und Werner Konnerth, die den Auftritt vermittelt hatten. Dafür „Drei Mal vun Hätze Bielstein Alaaf/Siebenbürgen Tip-Top“! Für eine weitere Überraschung sorgte die Tanzgruppe Wuppertal. Deren Mitglieder kamen superschick im Stile der 20er Jahre daher und natürlich durfte ein Tanzauftritt nicht fehlen. Ein Swing-reicher Linedance nach dem Motto „The new 20s“ wurde zu „A little party never killed nobody“ getanzt und als Zugabe gab es einen Linedance zu „Black Coffee“. Es war eine gelungene Veranstaltung mit viel Abwechslung, da war der Aufmarsch der Masken eigentlich nur Formsache – alle waren bunt verkleidet und hatten Spaß. Und schließlich kommt es nur darauf an.

Monika Konnerth