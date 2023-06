25. Juni 2023

Kreisgruppe Gummersbach e.V. feiert 50-jähriges Bestehen

Günter Scheipner, der Erste Vorsitzende der Kreisgruppe Gummersbach, begrüßte am 3. Juni die zahlreichen Teilnehmer in der Fritz-Wippermann-Halle in Gummersbach-Bernberg, darunter als Ehrengäste: Prof. Dr. Friedrich Wilke, 1. stellvertrender Landrat des Oberbergischen Kreises, Jürgen Marquart, 1. stellvertretender Bürgermeister der Stadt Gummersbach, Wolfgang Pulla als Vertreter der Evangelischen Kirche in Gummersbach, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender von NRW des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., sowie eine Abordnung des Schießvereins Bernberg und eine Abordnung der Feuerwehr vom Löschzug Bernberg, ebenso die Kreisgruppen aus Drabenderhöhe, Wiehl-Bielstein, Bonn, Köln, Leverkusen, Düsseldorf, Wuppertal, Dortmund und alle Mitglieder der Kreisgruppe Gummersbach.

50 Jahre Kreisgruppe Gummersbach: Gratulanten der Kreisgruppen (von links nach rechts) Emma Moder, Johannes Hendel, Anita Gutt, Günter Scheipner, Sunhild Leinesser, Horst Kessmann. Foto: Günther Melzer Bei der Feierstunde unterhielten mit Musik und Tanz das Blasorchester Drabenderhöhe unter der Leitung von Michael Schumachers und mit den beiden Vorsitzenden Andrea Bloos und Stefanie Schoger sowie die Tanzgruppe Wiehl-Bielstein unter der Leitung von Birgit und Horst Kessmann.



Grußworte sprachen Prof. Dr. Wilke, Jürgen Marquart, Wolfgang Pulla und Vertreter der Kreisgruppen. Nachfolgende Kreisgruppen gratulierten zum Fest: Drabenderhöhe mit der Vorsitzenden Anita Gutt, Wiehl-Bielstein mit dem Vorsitzenden Horst Kessmann, Setterich mit der Vorsitzenden Sunhild Leinesser, Dortmund mit der Vertreterin Monika Geltsch, Bonn mit dem Vorsitzenden Johannes Hendel.



Günter Scheipner gedachte der Toten der letzten 50 Jahre, wobei insbesondere an Hans Frank, Karl Pitters und Manfred Breier gedacht wurde. In seiner Rede ging er auf die über 850-jährige Vergangenheit der Siebenbürger Sachsen in ihrem Siedlungsgebiet Siebenbürgen ein und stellte dar, unten welchen schweren Umständen nach den Wirren der Kriege des 20. Jahrhunderts die Siebenbürger Sachsen ihre Heimat verlassen mussten. Am 15. Januar 1972 wurde die Kreisgruppe Gummersbach gegründet, bis heute sind noch nachfolgende Gruppen aktiv: die 1977 gegründete Siebenbürger Blaskapelle Gummersbach unter der musikalischen Leitung von Michael Bartels und dem Vorsitzenden Günter Scheipner, die 1979 gegründete Frauengruppe unter der Leitung der Frauenreferentin Gerlinde Zach, Heidrun Wenzel und Christine Barth, die 2000 gegründete Männergruppe unter der Leitung des Männerreferenten Horst Schulz. Bundesvorsitzender Rainer Lehni bei der Festrede und das Blasorchester Drabenderhöhe. Foto: Günther Melzer Die Festrede hielt der Bundesvorsitzende Rainer Lehni. Zum Abschluss der Feierstunde wurden das Siebenbürgenlied und die Deutschlandhymne gesungen. Im Anschluss spielte die „Harmony Band“ aus Nürnberg zum Tanz auf. So wurde der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Die Veranstaltung wurde nach § 96 Bundesvertriebenengesetz von der Landesregierung NRW gefördert, wofür wir uns herzlich bedanken. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Die 50-Jahr-Feier wurde von Günther Melzer gefilmt, das Video kann hier abgerufen werden: https://youtu.be/AvqG857emE8 . Für den Vorstand Günter Scheipner

Schlagwörter: Kubiläum, Gummersbach, Feier, Rainer Lehni, Scheipner

