3. März 2023

Landesverband Berlin/Neue Bundesländer: Wanderung auf den Teufelsberg

Am dritten Sonntag im Januar dieses Jahres traf sich die „Siebenbürgen Wandergruppe“ des Landesverbands Berlin/Neue Bundesländer des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. am S-Bahnhof Heerstraße Berlin-Westend. Das Ziel war die während des Kalten Krieges errichtete Abhöranlage. Jetzt sind die Alliierten abgezogen und die riesige Anlage ist der Öffentlichkeit zugänglich. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Die Wände sind von Graffitikünstlern gestaltet.

„Siebenbürgen Wandergruppe“ auf dem Teufelsberg in Berlin. Foto: privat Die „Siebenbürgen Wandergruppe“ gibt es schon seit August 2019. Da oben auf der windigen Höhe beschlossen wir, die Gruppe zu erweitern und einen Artikel in die Siebenbürgische Zeitung, unbedingt mit Foto, zu setzten. Gleich im August 2019 hatten wir eine Gruppe bei Telegram (+49-170) 5446076 eingerichtet. Interessierte sind eingeladen, sich entweder bei Georg Stamp, Telefon: (0160) 94603437, oder bei Telegram zu melden. Über weitere Aktivitäten werden wir in den kommenden Zeitungsausgaben berichten. Im Namen der Wandergruppe Die „Siebenbürgen Wandergruppe“ gibt es schon seit August 2019. Da oben auf der windigen Höhe beschlossen wir, die Gruppe zu erweitern und einen Artikel in die Siebenbürgische Zeitung, unbedingt mit Foto, zu setzten. Gleich im August 2019 hatten wir eine Gruppe bei Telegram (+49-170) 5446076 eingerichtet. Interessierte sind eingeladen, sich entweder bei Georg Stamp, Telefon: (0160) 94603437, oder bei Telegram zu melden. Über weitere Aktivitäten werden wir in den kommenden Zeitungsausgaben berichten. Im Namen der Wandergruppe Luis Unsere nächsten Termine In der Regel findet jeden ersten Sonntag im Monat um 15.00 Uhr der „Berliner Kranz“ unter Leitung von Luis von Simons statt. Anschrift: Bandelstraße 27, 10559 Berlin, Telefon: (0177) 1596081.



Jeden dritten Sonntag „Siebenbürgen Wandergruppe“, Ansprechpartner: Georg Stamp, Telefon: (0160) 94603437.



10. April, 15.00 Uhr: „Mit Parfüm bespritzen“. Wir feiern den Osterbrauch „Bespritzen“ am Ostermontag im Gemeindehaus Heilige-Geist-Kirche, Perleberger Straße 36, 10559 Berlin. In der Regel findet jeden ersten Sonntag im Monat um 15.00 Uhr der „Berliner Kranz“ unter Leitung von Luis von Simons statt. Anschrift: Bandelstraße 27, 10559 Berlin, Telefon: (0177) 1596081.Jeden dritten Sonntag „Siebenbürgen Wandergruppe“, Ansprechpartner: Georg Stamp, Telefon: (0160) 94603437., 15.00 Uhr: „Mit Parfüm bespritzen“. Wir feiern den Osterbrauch „Bespritzen“ am Ostermontag im Gemeindehaus Heilige-Geist-Kirche, Perleberger Straße 36, 10559 Berlin. Brigitte Kramer

Schlagwörter: Berlin, Wanderung

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.