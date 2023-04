14. April 2023

Lisbeth Felder bei der Kreisgruppe Freiburg

Lisbeth Felder, Schauspielerin, bekannt aus der TV-Serie „Die Fallers“, schlüpft in die Rolle der Sonja Wilke, Protagonistin im Theaterstück „Himmel und Erde“, geschrieben von Gerlind Reinshagen. Mit ihren Texten, sei es in Theaterstücken oder Prosa, hat Reinshagen schon früh für Aufsehen gesorgt. So auch mit diesem Stück. Die Kreisgruppe hatte sie am 7. März eingeladen in die Cafeteria der AWO in Freiburg-Landwasser.

Lisbeth Felder in der Cafeteria der AWO in Freiburg i.Br. Foto: Horst David Von Beruf Servierdame, lässt Sonja Wilke auf dem Sterbebett im Monolog ihr eigensinniges Leben, geprägt von Höhen und Tiefen, Revue passieren und macht sich Gedanken über den Tod. Wird man Vorausgegangene treffen, hören und sehen? Für Sonja Wilke ist Sterben eine eigenartige Vorstellung, getröstet durch die Vorstellung und den Glauben an Engel, weg von dem Gedanken an Abgrund, totes, graues Gestein, und wenn doch dunkle Steine, dann wenigstens schöne Steine, schön muss es sein, das Sterben. Und dann taucht die Frage auf, wann der richtige Zeitpunkt zum Sterben ist. Am besten wäre es, sich mit anderen Menschen zusammenzutun und zu besprechen, was wichtig war im Leben und was wichtig ist beim Sterben, sozusagen Rückblick und Ausblick.



Lisbeth Felder hat uns gekonnt in den Bann gezogen und mit musikalischen Beiträgen auf der Ziehharmonika ist es ihr gelungen, das Gehörte zu unterstützen oder im Idealfall zu verarbeiten. Ein wunderschöner Abend mit Tiefsinn, Eigensinn, Frohsinn neigte sich dem Ende zu und auch hier durfte der gemütliche Teil mit Fettbrot und Zwiebeln und anregenden Gesprächen nicht fehlen. Die Kreisgruppe Freiburg dankt Lisbeth Felder dafür, dass sie diese immer wieder unterstützt und mit ihrer Anwesenheit und ihren Beiträgen das Publikum erfreut.



Ausblick auf die nächste Veranstaltung: Am 28. April um 18.30 Uhr findet ein Vortrag über den gebürtigen Siebenbürger Gusto Gräser in der Cafeteria der AWO im Freiburger Stadtteil Landwasser statt. Um Anmeldung wird gebeten.

