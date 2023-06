Kreisgruppe Augsburg: Jeder Mutter eine Rose

Glockenklang. Der Parkplatz und die kleinen Straßen in der Umgebung zugeparkt, die Kirchentüren geschlossen, warteten der Siebenbürger Chor auf der Empore, Mitglieder der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe in der ersten Reihe und die vielen Besucher des Gottesdienstes, auf die weiteren Bänke der Kirche verteilt, auf das Eintreten von Pfarrer Markus Maiwald. Jung und Alt, Männer, Frauen, Kinder, alle zieht die Tradition des Muttertagsgottesdienstes nach St. Andreas in Augsburg. Letzte Anweisungen für die Aktiven, die Orgelmusik setzte ein und schon schritt Pfarrer Maiwald zum Altar.

Siebenbürger Chor Augsburg unter Leitung von Elfriede Ungar untermalte treffend den Muttertagsgottesdienst. Foto: Markus Stenner

Nach den üblichen christlichen Eingangsworten und Gebet lenkte er die Aufmerksamkeit der Gemeinde auf die wunderschönen Trachten der Kinder und bat um einen Applaus, der alsbald die ganze Kirche erfüllte. Danach begrüßte er insbesondere die Mütter und erzählte ungezwungen aus seinem eigenen Werdegang, spannte den Bogen von persönlichen Erfahrungen in seinem eigenen Familienleben zur Beziehung zwischen Jesu und seiner Mutter und weitete sie auf das Familienleben aus, das viele Gemeindemitglieder genauso kennen.Ute Bako las die wichtigsten aktuellen Nachrichten aus dem Gemeindeleben vor, das Eingangslied wurde mit Orgelbegleitung von Gudrun Steinheber gesungen. Pfarrer Maiwald begann zu beten: „Jesus Christus, du bist jetzt in unserer Mitte. Begleite uns, erleuchte uns, wärme uns…Herr, ich bin jetzt bei dir, stehe vor dir, vor deinem Altar. Du nimmst es alles von mir …“, als eine Kirchenbesucherin einen Schwächeanfall erlitt. Hilfsbereite Frauen sprangen auf und betreuten sie fachmännisch, bis der Notarzt eintraf. Pfarrer Maiwald forderte in dieser Wartezeit die Gemeinde zum Gebet für diese Dame auf, bevor der Gottesdienst fortgesetzt werden konnte. Heute wissen wir, dass Gott diese Gebete erhört hat und die Dame nur zu weiteren Untersuchungen erstmal im Krankenhaus blieb.Mit dem Lied „Gott schütze dich, lieb Mütterlein“ setzte der Chor ein und sang unter Leitung von Elfriede Ungar perfekt passende Lieder, die tief berührten. Als dann die Kleinsten zuerst vortragen durften, was sie auswendig gelernt hatten, stand manche Träne der Rührung im Auge. Das folgende Violinspiel und weitere Gedichte erwärmten die Seele und füllten die Herzen mit Stolz. Der Kreisgruppenvorsitzende Helmut Schwarz nutzte die Gelegenheit, bis das Mikrofon wieder auf seinem gewohnten Platz auf dem Altar stand, zu einer kleinen Gesprächsrunde mit jedem einzelnen aufgetretenen Kind. Die leisen Worte des vor jedem Kind in die Hocke gegangenen Vorsitzenden waren im Kirchenschiff nicht zu hören, aber das Lächeln in seinem Gesicht und dem der Kinder nicht zu übersehen.Die Pfarrerin selbst sammelte die Kollekte für die Gemeinde während des Gottesdienstes ein, Ute Bako und Timo Schulz nahmen die Kollekte am Ausgang an, mit der das AWO-Frauenhaus in Augsburg unterstützt wird.Nach dem Gottesdienst standen die Kinder in Tracht am Ausgang Spalier und schenkten jeder Mutter eine weiße Rose. Während man sich begrüßte, wurden geschwind siebenbürgische Spezialitäten aufgetischt, bei denen sich jeder, der den Gottesdienst besucht hatte, gerne bediente, bevor er/sie dazu überging, den Muttertag auf seine eigene Weise weiterzufeiern.All denen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben, sei es von Amts wegen, durch die Arbeit mit den Kindern, durch ihren freiwilligen Einsatz vor Ort oder beim Backen (hier gilt der Dank Ulrike Schaser, Astrid Stenner, Ute Bako und Angela Schwarz), all diesen sei herzlich gedankt.

Ulrike Lassner