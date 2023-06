1 • Scheibi schrieb am 12.06.2023, 17:13 Uhr:

Das Protokoll der Muttertagsfeier der Kreisgruppe Augsburg ist deren Pressereferentin perfekt gelungen!!!!! Da kann man/Mann in der Kreisgruppe was lernen. Nur weiter so!

Neu… die Pfarrerin sammelt die Kollekte ein. Diese hat auch einen Namen. Wenn die Helfer der Kreisgruppe im Gottesdienst alle namentlich erwähnt werden, wäre es eine schöne Geste auch die Pfarrerin namentlich zu erwähnen.

Die Kreisgruppe ist seit Jahrzehnten in dieser Kirchengemeinde beheimatet, immer als willkommene, dankbare Gäste. Das soll auch so bleiben.