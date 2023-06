Gelungene Muttertagsfeier der Kreisgruppe Würzburg

Es ist uns eine große Freude, auf die Muttertagsfeier am 13. Mai zurückzuschauen. Es war ein Zusammentreffen der besonderen Art, bei dem Alt und Jung einen schönen Nachmittag für die Mütter gestaltet haben. Geselligkeit und Kultur prägten diesen denkwürdigen Tag, an dem wir nahezu 100 Teilnehmer zählen konnten.

Sängerinnen und Sänger des ehemaligen Brukenthal-Chores bei der Muttertagsfeier in Würzburg. Foto: privat

Kinder in siebenbürgischer Tracht erfreuten uns mit Liedern (instrumental) und Gedichten unter der Anleitung unserer Kulturreferentin Christa Zahn. Ihre Darbietungen wurden mit großem Applaus bedacht. Zwischendurch sang man gemeinsam Lieder, begleitet auf dem Akkordeon von Ewald Durst. Es war schön, in der großen Gemeinschaft zu singen.Eine besondere Überraschung sollte den Zuhörern noch dargeboten werden, als Mitglieder des ehemaligen Brukenthal-Chores, alle schon im reifen, fortgeschrittenen Alter, spontan, nach kurzer Probe, drei Lieder aus dem Repertoire aus der aktiven Zeit unter der Leitung von Fritz Schäßburger, dem ehemaligen Dirigenten, zu Gehör brachten. Gar nicht schlecht, was wir da hörten! Es war eine Reminiszenz an einstige erfolgreiche Zeiten des Chores.Dieses Treffen kam auf Initiative von Dr. Gerda Müller-Fleischer zustande, die aus einem Foto aus der aktiven Zeit des Chores alle angerufen und zur Muttertagsfeier eingeladen hatte. Hans Werner Bell hatte überraschend für alle Notensätze mitgebracht. Daraus entstand dieser wohl letzte gemeinsame „Auftritt“ – eine schöne Erinnerung!Den kulturellen Schlusspunkt setzte unsere Siebenbürgische Tanzgruppe u.a. mit der „Reklich Med“ unter der Leitung von Christa Zahn. Eine große Freude bereiteten die Kinder den Müttern und Frauen, als sie jeder ein Blumensträußchen überreichten. Wir beschlossen diesen besonderen Tag mit dem Siebenbürgerlied.Herzlichen Dank allen Teilnehmern für das Kommen. Herzlichen Dank allen „Künstlern“, die mit ihren Darbietungen dem Tag einen würdigen Rahmen verliehen haben. Ein besonderer Dank gebührt den Organisatoren, den Müttern im Einsatz, für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, den Vorstands­mitgliedern und ihren Partnern sowie den zahlreichen Kuchenspenderinnen!

Hans Werner Bell