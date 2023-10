Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen: Metzinger Chor feierte 40-jähriges Jubiläum

Was vor vierzig Jahren in der guten Stube bei Michael und Johanna Herberth begann, wurde bei strahlendem Sonnenschein am 10. September in Gächingen auf der Schwäbischen Alb gefeiert. Die Chorvorsitzende Hedda Gross begrüßte die Sängerinnen und Sänger im Landgasthof Hirsch und lud zum Verweilen ein.

40-jähriges Jubiläum – Mitglieder des Metzinger Chors am Festtag in Gächingen.

Gut gestärkt ging es später zum Sektempfang nach Metzingen – einmal mehr fand man sich zum gemütlichen Beisammensein in den Räumen von Horst und Renate Preiss ein. Schon oft hatte man sich hier getroffen, um so manche Zusatzprobe abzuhalten. Nach einem kleinen Rückblick folgten Worte des Dankes und die Überbringung vieler, vieler Glückwünsche.Für zwanzig Jahre Chorleitung wurde Ilse Abraham geehrt (siehe Interview in der SbZ Online vom 2. Oktober 2023 ). Sie und ihr Mann Willi können ebenso auf zwanzig Jahre Chormitgliedschaft zurückblicken. Für sage und schreibe vierzig Jahre aktives Mitwirken im Chor wurden Michael und Johanna Herberth, Michael und Katharina Gärtner, Horst und Renate Preiss und Maria Waedt geehrt. Alle genannten sind Chormitbegründer und haben den Chor mit ihrem unermüdlichen Einsatz zu dem gemacht, was er heute ist.Weitere Mitbegründer waren Peter Waedt, Michael und Christa Ludwig, Irmgard und Hans Zeides und Willi Buertesch. In geselliger Runde traf man sich damals gemeinsam mit Friedrich und Marianne Mennning zur ersten Chorprobe im Jahr 1983. Michael Herberth übernahm erstmals den Vorsitz (seit 2018 Hedda Gross), Friedrich Menning das Amt als Chorleiter (seit 2003 Ilse Abraham), Horst Preiss das Amt des Kassenwartes (auch dafür nochmal ein dickes, fettes Dankeschön). Seinen ersten Auftritt hatte der Chor 1984 auf der Landesgartenschau in Reutlingen, damals mit 16 Sängerinnen und Sängern. Später folgten weitere Auftritte über die Grenzen von Reutlingen, Metzingen und Tübingen hinaus – oft in siebenbürgischer Tracht. Voller Stolz blicken wir auf diese vier Jahrzehnte zurück – eine Zeit der Gemeinschaft mit unzähligen Auftritten und vielen schönen Erinnerungen.Ein großer Dank an alle, die sich jahrelang voller Leidenschaft für den Chor eingebracht haben. Ein ebenso großer Dank geht an alle, die sich auch jetzt noch engagieren und mit ihrem Einsatz dazu beitragen, dass das siebenbürgische Liedgut und somit auch die siebenbürgische Kultur weitergegeben werden und die Tradition bestehen bleibt. Für die tolle Organisation rund um das Jubiläum geht ein besonderer Dank an Hedda Gross, die sich voller Begeisterung um alle und alles gekümmert hat, so dass wirklich alle einen tollen Tag hatten. Wir wünschen dem Chor alles Gute und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Renate Preiss, Yasmin Mai-Schoger