Kreisgruppe Sachsenheim mit über 60 Trachtenträgern in Dinkelsbühl

Die Kreisgruppe Sachsenheim hat beim diesjährigen Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl mit weit über 60 Trachtenträger/-innen teilgenommen. Bei strahlendem Sonnenschein fand man sich gut gelaunt am Pfingstsonntag am Aufstellungsort ein. Vertreten waren alle Altersklassen aus sämtlichen Kulturabteilungen der Kreisgruppe sowie Mitglieder unserer treuen Helfergruppe.

Umzugsteilnehmer aus Sachsenheim in Dinkelsbühl. Foto: Christa Gross

Unsere Kreisgruppe vereint Mitglieder, deren Wurzeln in die verschiedensten Regionen Siebenbürgens reichen, dadurch sind jedes Jahr Trachten aus dem Unterland, dem Weinland, dem Burzenland und dem Nösnerland in unserer Trachtengruppe vertreten.Bereits am Aufstellungsort gab es ein kleines Ständchen, dargebracht von unserem Siebenbürgischen Jugendorchester Sachsenheim, das uns dann mit flotter Marschmusik beim Festumzug begleitete und uns im Anschluss, samt nachfolgender Gruppen, auch wieder auf die Bleiche führte. Hier angekommen, wurde sogleich zum Tanz aufgespielt, mit freundlicher Unterstützung einiger hervorragender Jungmusiker aus der Blaskapelle Böblingen und Mitgliedern einer sehr beliebten siebenbürgischen Tanzband.„Miteinander schafft Heimat“ und „Miteinander macht Musik doppelt so viel Spaß“ – und „sie verbindet vor allem“. So verwunderte es kaum, dass sich auf der Wiese an der Wörnitz spontan eine Polonaise bildete, aus Jung und Alt, ungeachtet, welcher Trachtengruppen- oder Kreisgruppenzugehörigkeit.Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, an unsere Kulturreferentin Christa Gross für die hervorragende Organisation, an unser Siebenbürgisches Jugendorchester Sachsenheim für die musikalische Umrahmung und an die Jungs aus Böblingen – „immer wieder gerne!“

Walter-Andreas Theiss