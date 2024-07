Erstes siebenbürgisches Kronenfest in Sachsenheim

Am 23. Juni feierte die Kreisgruppe Sachsenheim ihr erstes Kronenfest in der Kelter und auf dem Platz vor der Kelter im Ortsteil Sachsenheim-Hohenhaslach.

Tanz um die Krone beim ersten Kronenfest in Sachsenheim. Foto: Helmut Theiss

Das Kronenfest hat eine uralte Tradition in Siebenbürgen und wurde bereits 1764 erstmals urkundlich erwähnt. Es wurde entweder am 24. Juni, dem Johannistag, oder zu Peter und Paul am 29. Juni in den sächsischen Ortschaften als Erntebittfest gefeiert. Im Mittelpunkt steht eine aus Eichenlaub und bunten Blumen gebundene Krone, die auf einem Wagenrad befestigt auf einem glatt gehobelten Baumstamm zwischen zehn und zwanzig Metern Länge sitzt. Es ist vor allem das Fest der Jugend, die in ihren bunten Trachten um die Krone tanzt. Der „Altknecht“, ein noch unverheirateter junger Bursche, klettert in die Krone, in der sich bereits eine Tüte mit Süßigkeiten, eine Flasche Wein und ein Blumenstrauß befinden, und hält eine Ansprache an die unter der Krone versammelte Menschenmenge, vor allem auch an die ungeduldig wartenden Kinder. Nach seinen Grußworten wirft der Altknecht die Süßigkeiten den Kindern zu, nimmt einen Schluck aus der Weinflasche und wirft diese seinen Freunden zu. Mit dem Blumenstrauß klettert er wieder aus der Krone und schreitet auf die Dame seines Herzens zu, überreicht ihr den Strauß und bittet sie um den ersten Tanz. Getanzt wird ein Walzer, in den sich nach und nach alle Trachtenpaare einreihen.Die Vorbereitungen in Hohenhaslach hatten am Samstag bei strömendem Regen stattgefunden, die Krone wurde gebunden und mit Hilfe eines befreundeten Zimmermanns auch aufgestellt. Die Vorarbeiten waren größtenteils von den Eheleuten Eveline und Thomas Thudt sowie von Anita Gross und Christian Guist erledigt worden, unterstützt von allen Vorstandsmitgliedern samt Ehepartnern.Am Sonntag wurde feierlich mit einem Gottesdienst begonnen, den Pfarrerin Ira Philipp zelebrierte unter Mitwirkung von Ben Guist am Klavier, des Singkreises und des Jugendorchesters der Kreisgruppe unter Walter Theiss. Die Fürbitten sprachen die Jugendlichen Lena Bischoff, Lia Thudt, Daniel Orels und Daniel Andree. Es folgte das gemeinsame Mittagessen, gereicht wurden siebenbürgische Spezialitäten wie Mici, Fleischbrot, Wurst und zum Kaffee die beliebten Cremeschnitten und Baumstriezel.Der feierliche Akt um die Krone begann mit dem Einmarsch der Trachtenpaare auf den Kelterplatz und wurde von unserer Kulturreferentin Christa Gross eröffnet. Festredner waren der Kreisgruppenvorsitzende Johann Krestel, Bürgermeister Holger Albrich, der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, und der Stellvertretende Landesvorsitzende der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg, Helge Krempels.Dann kletterte Altknecht Tobias Krempels, angefeuert von der begeisterten Menge, in die Krone und hielt eine feierliche Rede. Gemeinsam wurde „Siebenbürgen, Land des Segens“ und „Af deser Ierd“ unter Begleitung des Jugendorchesters gesungen. Es folgte der bereits beschriebene zeremonielle Ablauf, der mit dem Tanz um die Krone endete. Daraufhin fanden Volkstanzaufführungen der befreundeten Tanzgruppe aus Heidenheim unter der Regie von Natalie Schneider, Anita Tasholli, Fabian Knäb und Moritz Wälther sowie der Jugend- und der Erwachsenentanzgruppe Sachsenheim, geleitet von Ehepaar Hildegard und Helmuth Frank und Ingrid Schuster sowie Ute Martini-Krempels und Johann Krestel, statt. Zu den Klängen des Flügelhorns von Tobias Krempels und des Akkordeons von Roland Wolff bildete sich spontan ein großer Kreis aus Trachtenträgern und Besuchern um die Krone, die eng umschlungen deutsche und sächsische Volkslieder anstimmten. Am Schluss spielte das Jugendorchester eine bunte Mischung aus traditioneller und moderner Blasmusik, ehe DJ Daniel Andree zum Tanz auflegte.Die Organisatoren hatten, auch den Wetterprognosen geschuldet, mit etwas über hundert Besuchern gerechnet, gekommen waren um die vierhundert Gäste, was zur Folge hatte, dass Essen und Trinken trotz hilfsbereiter heimischer Gastronomiebetriebe zur Neige ging und wir die Gäste letztendlich um Nachsicht bitten mussten. Wir danken auch allen Nachbarn und Anliegern um die Kelter in Hohenhaslach für ihr Verständnis, wenn es zu Verkehrsbehinderungen oder Lärmentwicklungen gekommen sein sollte. Herzlichen Dank sagen wir unseren Gästen, allen am kulturellen Teil beteiligten Akteuren und Verantwortlichen, deren Namen hier nicht alle genannt werden konnten, und nicht zuletzt unserem fleißigen Helferteam um Wirtschaftsreferentin Melitta Krestel, die sich wieder einmal für uns mächtig ins Zeug gelegt haben.Als nächstes folgt der, bei dem unsere Kreisgruppe wieder mit siebenbürgischen Spezialitäten aufwarten wird.

Walter-Andreas Theiss