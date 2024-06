Kreisgruppe Sachsenheim beim Festumzug in Dinkelsbühl

Beim diesjährigen Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl präsentierte sich die Kreisgruppe Sachsenheim mit 60 Trachtenträgern und -trägerinnen. Auch in diesem Jahr waren alle Kulturgruppen der Kreisgruppe sowie zahlreiche Mitglieder unserer treuen Helfergruppe beim Umzug vertreten.

Kreisgruppe Sachsenheim in Dinkelsbühl. Foto: Udo Schuster

Erfreulich war auch in diesem Jahr der hohe Anteil an Jugendlichen und Kindern, ja sogar zwei kleine Trachtenträgerinnen im Babyalter durften in diesem Jahr in hübsch hergerichteten Leiterwägelchen mitfahren, sehr zur Begeisterung aller Beteiligten und des am Straßenrand jubelnden Publikums. Angeführt wurde der Trachtenzug in bewährter Manier vom Siebenbürgischen Jugendorchester der Kreisgruppe Sachsenheim, das bereits am Aufstellungsort mit einer schwungvollen Polka für die richtige Stimmung sorgte und nach dem Festumzug, auf der Bleiche angekommen, mit dem Evergreen „Hello Mary Lou“ noch einen draufsetzte. Gedankt sei allen Akteuren und Teilnehmern, vor allem unserer Kulturreferentin Christa Gross für die hervorragende Organisation.Zwei weitere Höhepunkte bis zur Sommerpause, auf die wir an dieser Stelle hinweisen möchten, sind unser erstes Kronenfest in Sachsenheim und der „Sommer am Schloss“, eine Veranstaltung der Stadt Sachsenheim, an der wir uns schon letztes Jahr sehr erfolgreich beteiligen konnten.Das Kronenfest findet am 23. Juni auf dem Kelterplatz in Sachsenheim-Hohenhaslach statt und beginnt um 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst, es folgt das gemeinsame Mittagessen. Gereicht werden Mici und andere Grillspezialitäten sowie Baumstriezel und Cremeschnitten zum Kaffee. Danach folgt das kulturelle Programm mit dem Tanz um die Krone und im Anschluss gemütliches Beisammensein bei Musik und guten Gesprächen.Beim „Sommer am Schloss“ vomist unsere Kreisgruppe wieder mit einem großen Pavillon vertreten und bietet siebenbürgische Spezialitäten an. Neben Mici und Baumstriezel waren die von unseren Jugendlichen letztes Jahr angebotenen Cocktails der absolute Renner über die gesamten drei Tage hinweg. Wir sind sicher, dass wir diese Performance in diesem Jahr wiederholen, ja sogar toppen können, und laden Sie alle zu beiden Veranstaltungen recht herzlich ein!

Walter-Andreas Theiss