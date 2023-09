Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Landesgruppe Baden-Württemberg, bringt sich bei den Kulturveranstaltungen des Landes aktiv ein. Bei den Heimattagen Baden-Württemberg waren die Siebenbürger Sachsen mit einer Blaskapelle, einer Trachtengruppe und bei der Ausstellung eines Trachtenpaares dabei.

Zahlreiche Musikanten und Trachtenträger vertraten die Siebenbürger Sachsen bei den Heimattagen Baden-Württemberg in Biberach. Foto: Cornel Simionescu-Gruber

Beim Umzug am 10. September in Biberach wurde unsere Landesgruppe durch eine Vereinte Blaskapelle vertreten. Die mitwirkenden Musiker aus Heilbronn, Sachsenheim, Stuttgart, Schorndorf, Heidenheim und Göppingen standen unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch und spielten siebenbürgische Märsche. Die Trachtengruppe der Kreisgruppe Biberach zeigte mit ihren Kinder-, Mädchen-, Jungen-, Frauen- und Männertrachten die Schönheit der siebenbürgisch-sächsischen Trachtenlandschaft. Die Zuschauer am Straßenrand waren begeistert und bedachten die Siebenbürger Sachsen von Beginn bis zum Ende mit Beifall – überwältigend! Ein herzliches Dankeschön allen 70 Trachtenträgern der Kreisgruppe Biberach und 33 Musikanten für die Teilnahme am Umzug an diesem sehr warmen Spätsommertag.

Michael Konnerth