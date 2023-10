5. Oktober 2023

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Siebenbürger Chortreffen in Bergneustadt

Die siebenbürgischen Chöre aus Nordrhein-Westfalen treffen sich am Samstag, dem 21. Oktober, in der Evangelischen Kirche Hackenberg, Breslauer Straße 20 A, in 51702 Bergneustadt zu einem gemeinsamen „Übungstag“. Ziel des Treffens ist der musikalische Austausch, das gemeinsame Einstudieren von Liedern, aber auch die Pflege unserer freundschaftlichen Beziehungen.

Den gemeinsam verbrachten Tag möchten die Chöre ca. 16.30 Uhr mit einem kleinen öffentlichen Konzert abschließen. Freunde und Liebhaber der Chormusik sind dazu herzlich eingeladen.

Schlagwörter: NRW, Chortreffen

