12. Dezember 2023

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Gelungene Krimilesung in Köln

Eher untypisch ist in siebenbürgisch-sächsischen Kreisen eine Lesung aus einem Kriminalroman. Bei der am 14. November erfolgten Lesung mit der Schriftstellerin Lioba Werrelmann war es tatsächlich einmal anders als bei einer „typisch“ siebenbürgischen Veranstaltung. Der Krimi „Tod in Siebenbürgen“ hatte zahlreiche Interessierte ins Vereinshaus der Siebenbürger Sachsen in Köln gelockt. Typisch für einen Krimi waren zumindest die an dem Abend widrigen Wetterverhältnisse des dunklen Monats November, die dennoch etliche Krimifreunde aus der warmen Wohnung lockten.

Lioba Werrelmann bei der Lesung in Köln. Foto: Heike Mai-Lehni Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni freute sich die in Köln lebende Autorin Lioba Werrelmann im Vereinshaus der Siebenbürger Sachsen in Köln begrüßen zu können, und das als erste „nicht-siebenbürgische“ Autorin in der Vortragsreihe der Landesgruppe NRW des Verbandes.



Lioba Werrelmann ist gebürtige Rheinländerin und schreibt seit 2020 Krimiromane und historische Romane. Mit dem Buch „Tod in Siebenbürgen“, das 2023 im renommierten Eichborn-Verlag erschienen ist, startete sie eine neue Krimireihe, die in Siebenbürgen spielt. Der nächste Band soll bereits im Laufe des Jahres 2024 erscheinen. Man darf schon gespannt sein darauf.



Sorgfältig ausgewählte Passagen aus dem Roman gab Lioba Werrelmann zum Besten. Manch eine Beschreibung hörte sich wie ein spannender Reisebericht an. Man merkte, die Autorin hat sorgfältig recherchiert und deswegen Siebenbürgen auch im Vorfeld besucht. Das aufmerksame Publikum war sehr interessiert und es entwickelte sich nach der eigentlichen Lesung eine angeregte Diskussion.



Bei einem siebenbürgischen Imbiss, der keine Wünsche offenlassen sollte, wie immer mit viel Engagement und Freude von Heike Mai-Lehni „herbeigezaubert", war ausreichend Gelegenheit mit der Autorin zu sprechen und den gelungenen Abend in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen.

RL

