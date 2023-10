Heiße Nadeln in Reutlingen: Kreisfrauenreferentinnen treffen sich zur Jahrestagung

Was für ein toller Tag! Die Kreisfrauenreferentinnen des Landes Baden-Württemberg trafen sich am 23. September zur Jahrestagung in Reutlingen-Sondelfingen. Was sich nach trockenen Vorträgen anhört, entpuppt sich sehr schnell als ein „textil-filigranes über den Tellerrand schauen“ und begeistert von der ersten Sekunde. Hier kommt auch die Fraktion „ohne grünen Daumen und Geschick für’s Häkeln, Stricken und Sticken“ auf ihre Kosten, denn die Frauentagung hat viel mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick scheint.

Die Teilnehmerinnen der Frauentagung in Reutlingen. Foto: Maria Bertleff

Geboten wurde ein generationsübergreifender Tag in netter Gemeinschaft, bei der der Austausch und das „Wir“ im Vordergrund standen. Selten habe ich so viele nette, kreative, hilfsbereite, tatkräftige und wissbegierige (und lustige) Frauen auf einem Haufen gesehen. Und so war es nicht weiter verwunderlich, dass der Nachmittag ein buntes Potpourri aus Informationen rund um das Thema Stricken und Häkeln, jeder Menge gutem Essen und noch mehr Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch bereithielt. Doch fangen wir von vorn an: Gestartet wurde mit einer herzlichen Begrüßung durch Gerlinde Zekel, Frauenreferentin der Landesgruppe, und einem gemeinsamen Frühstück. Die Vorsitzende hatte eine interessante Präsentation zum Thema Stricken und Häkeln vorbereitet und berichtete über die verschiedenen Strick- und Häkelarten. Die Vorteile des Strickens ließen die Frauen aufhorchen – wussten Sie, dass das Stricken und Häkeln nicht nur der Entspannung dient, sondern Depressionen entgegenwirkt und das Risiko an Alzheimer zu erkranken mindern kann? Wussten Sie weiterhin, dass das „Wolle-Werkeln“ Glücksgefühle verleiht? Bei so vielen positiven Nebenerscheinungen war klar, dass nebenbei die Nadeln heiß liefen und so manches Stirnband oder Söckchen entstand.Auch der Rest des Nachmittags trug zur allgemeinen Glückseligkeit bei, war er doch gefüllt mit einem lustigen Sketch zum Thema Geschichten einer Eheberatung, einer spontanen Besichtigung der Johannes-Kirche und einer kleinen Gedicht-Lesung aus dem Buch „Palukes für die Seele“. Auch nahm Frau Zekel die Zuhörer mit in die Welt der Trachten aus verschiedenen Regionen und der verschiedenen Volksgruppen. Abgerundet wurde die Frauentagung durch ein fantastisches gemeinsames Mittagessen, ein tolles Kuchenbüfett, selbst gemachten Eierlikör, jede Menge altbekannte Lieder und die Erkenntnis, dass so eine Frauentagung viel mehr ist als nur häkeln und stricken – einmal mehr geht es darum, die Traditionen zu leben, sie zu vertiefen und sie weiterzugeben! Schön, dass es im Ländle so viele tolle Frauen gibt, die niemals müde werden sich einzubringen, sich zu engagieren, die sich für unsere Gemeinschaft einsetzen und erkannt haben, dass ein „Wir“ der Schlüssel zur guten Gemeinschaft ist.Ein großes Dankeschön an alle fleißigen Helferinnen, an das Küchen-Team, an Karina Klamer (Gastgeberin/Frauenreferentin Reutlingen) für die Ausrichtung der Tagung und das tolle Mittagessen, an alle Kuchenbäckerinnen, für dreißig selbst gehäkelte rote Rosenköpfe und jede Einzelne, die diese Frauentagung zu einem wunderbaren Tag hat werden lassen. Ein herzliches Dankeschön an Gerlinde Zekel, die uns mit Witz und Charme durch den Tag begleitet und uns die wunderbare Welt des umschlungenen und verschränkten Fadens sichtbar, fühlbar und begreifbar gemacht hat. Die nächste Jahrestagung findet im Frühjahr 2024 in Biberach statt – der Termin wird noch bekanntgegeben.

Yasmin Mai-Schoger