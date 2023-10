16. Oktober 2023

Vorstand der Landesgruppe Nordrhein-Westrfalen traf sich zur Herbstsitzung

Früher als sonst im Herbst traf sich der Vorstand der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen am 23. September zu seiner Herbstsitzung im Kulturhaus-Süd in Düsseldorf-Garath. Landesvorsitzender Rainer Lehni legte zu Beginn den Tätigkeitsbericht des Landesvorstandes seit den Neuwahlen vom 15. April 2023 vor. Die wichtigsten Ereignisse in der Landesgruppe waren die beiden Kreisgruppenjubiläen in Gummersbach (50 Jahre) und Köln (70 Jahre). Auf politischer Ebene ist der Empfang des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zum Tag der Heimat am 18. September in der Staatskanzlei in Düsseldorf zu erwähnen.

Der neue Vorstand der Landesgruppe NRW wurde am 15. April 2023 in Düsseldorf gewählt (diese Zeitung berichtete), jeweils von links nach rechts, erste Reihe: Winfried Göllner, Ingwelde Juchum (stellv. Bundesvorsitzende), Rainer Lehni, Heidi Sander: zweite Reihe: Heike Mai-Lehni, Gerda Gusbeth, Hedda Schuller, Angelika Schwager, Erika Hamlischer; dritte Reihe: Andrea Bloos, Waltraut Weiss, Gretl Hauptkorn. Foto: Robert Sander Eines der beiden Hauptthemen der Vorstandssitzung war der Heimattag der Siebenbürger Sachsen zu Pfingsten 2024 in Dinkelsbühl, den die Landesgruppe als Mitausrichter mitgestalten wird. Die ersten Programmpunkte der Landesgruppe wurden besprochen und werden dem Heimattagausschuss vorgetragen. Zudem werden sich die Kreisgruppen aus NRW verstärkt am Trachtenumzug des Heimattages 2024 beteiligen.



Das zweite Hauptthema der Sitzung war die aktuelle Förderrichtlinie des Landes NRW zur Unterstützung der kulturellen Breitenarbeit im Bereich der Verbände der Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler. Landesvorsitzender Lehni konnte hier als Referenten Dietmar Schulmeister, den Vorsitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland – Landesgruppe NRW, begrüßen. Fachkundig erklärte Schulmeister die Möglichkeiten, Fördermittel zu beantragen. Es ist zwar ein komplexes Thema, aber auch für ehrenamtlich Tätige machbar. Hierzu ermunterten Schulmeister und Lehni die Kreisgruppen ausdrücklich.



Neben den anstehenden Vorhaben der Landesgruppe in den Bereichen Kultur, Chöre und Jugend, die von den jeweiligen Referenten vorgestellt wurden, berichteten die anwesenden Vorsitzenden der Kreisgruppen aus dem regen Verbandsleben der letzten Monate. Die nächste Landesvorstandssitzung findet im März 2024 in Form einer zweitägigen Klausurtagung in Königswinter statt. RL

