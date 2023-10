Jedes Jahr am ersten Wochenende im September findet in Lörrach das „Stettemer Strossefescht“ in Stetten statt, einem Ortsteil von Lörrach. Dieses Jahr wurde es zum 48. Mal ausgerichtet. Die Kreisgruppe Lörrach des Verbandes der Siebenbürger Sachsen ist seit über 30 Jahren dabei und fester Bestandsteil unter den 14 Vereinen und 14 gewerblichen Anbietern.

Siebenbürger Sachsen backen Baumstriezel für das Straßenfest in Lörrach. Foto: Johann Weimer

Unsere Eltern und Großeltern haben somit schon früh für unsere Integration und Bekanntheit gesorgt. Der siebenbürgische Baumstriezel ist beliebt und bekannt und nicht mehr von diesem Fest wegzudenken. Wir als Gruppe freuen uns über das Interesse an unserem Brauchtum. Nicht wenige Besucher machen Bilder von unserem siebenbürgisch geschmückten Zelt und dem Baumstriezel. Am Donnerstag und Freitag beginnen die Vorbereitungen. Am Samstag um 15.00 Uhr ist Fassanstich durch den Bürgermeister der Stadt Lörrach. Die Siebenbürger kredenzen jetzt dem Bürgermeister und der gesamten Delegation die frisch gebackenen Baumstriezel neben all den anderen Vereinen, die ihre Spezialitäten anbieten. Bei strahlendem Sonnenschein herrscht reges Treiben vor und im Zelt. Den Teig für die Baumstriezel dürfen wir im nahe gelegenen Gemeindehaus vorbereiten und danach im Zelt „als noch echtes Handwerk“ backen, wie die Oberbadische Zeitung Lörrach berichtete: „Die Siebenbürger kredenzen wieder ihre Baumstriezel“. Da sitzt jeder Handgriff, dass aus dem Teig die fertigen Baumstriezel unter den Augen der Zuschauer gebacken werden. Baumstriezel aus 220 kg Mehl fanden so ihre Abnehmer. Für uns war das eine große logistische Herausforderung, zumal für jede der vier Schichten ungefähr 20 Personen benötigt wurden, um die Baumstriezel an den Mann zu bringen. Nach dem Fest konnte eine positive Bilanz gezogen werden. Wir hatten trotz der vielen Arbeit viel Spaß und konnten unsere Zusammengehörigkeit und unser Brauchtum nach außen präsentieren, was in der heutigen Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich ist.Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und Helfer, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Als Belohnung geht es mit ca. 70 Helfern am 22. Oktober ins nahe gelegene Elsass.

Inge Weimer