Äs worem – em kun an uklatschen

„Uklappen! Net klatschen!“ „Zum Auffädeln brauchst du einen festeren Teig …“ Wir sind beim Baumstriezelseminar. „Ich glaub, er schmeckt nicht.“ „Dann ess ich ihn!“, tönt es durch den Raum. „Susi, et kit net ariuf!“ Susanne Becker weiß für jeden Notfall eine Lösung. Und schmecken tut es immer. Unterstützt wird sie von ihrem Mann, Hermann Becker, der tatkräftig überall mithilft, ohne dass der Spaß zu kurz kommt.

„Darauf sind wir stolz“. Foto: Ulrike Lassner

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Baumstriezelseminars. Foto: Karl Deppner

Anita Deppner und Kerstin Glatz hatten die Idee und waren nicht müßig, sie so bald wie möglich erfolgreich umzusetzen: Sie erwirkten die Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und das bayerische Sozialministerium, was die Veranstaltung überhaupt erst möglich machte, und Frau Deppner begeisterte ihre Eltern und ihren Mann von der Idee, so dass für den Transport des notwendigen Backequipments und die Führung durch das Seminar gesorgt war. Bereits zwei Tage nach der Ankündigung war das Baumstriezelseminar ausgebucht. Vorlage war das vielfach bewährte Rezept von Erna Szilagyi. Ihr Sohn Artur lieh uns sogar von ihren Utensilien für dieses Seminar, so dass gleichzeitig drei Grills betrieben werden konnten.Am 19. März bekam jeder Teilnehmer mindestens einmal die Gelegenheit, alle Handgriffe selbst zu tun: vom Abmessen der Zutaten angefangen über die fachgerechte Fingerprobe: „Am besten, wenn du den Finger in die Butter tust – sonst klebt dir alles an“, bis zum Kosten des fertigen Gebäcks. Geheimtipps garnierten die Aktion, jede Frage wurde beantwortet, sogar erfahrene Baumstriezelbäcker konnten ein paar ihnen bisher unbekannte wertvolle Tipps mitnehmen. „Und bis ans Ende Teig. Sonst verbrennt mein Holz.“ – so wurden viele Informationen von Frau Becker weitergegeben, sogar bis zu der Frage, aus welchem Holz der Baumstriezel-Baum sein sollte. Nebenan wurde Frau Szilagyis Rezept mit glutenfreiem Mehl ausprobiert. Dieser Teig wird auf Fett ausgerollt – im Gegensatz zum ursprünglichen Rezept, wo Mehl auf das Nudelbrett gestreut wird, um den Teig auszuwalken. Hier war Kerstin Glatz die Wissensträgerin.Angesetzt war das Seminar von 11.00 bis 15.00 Uhr. Nach getaner Arbeit wurde gemeinsam aufgeräumt und geputzt, um dann den Tag in einer Feedbackrunde bei Schmalzbrot mit Zwiebel, Vinete und Zakuska sowie einer gemütlichen Tasse Kaffee gemeinsam ausklingen zu lassen. Die Sonne war schon untergegangen, als sich die fröhlichen Hobbybäcker auf ihren Heimweg machten. Wird es ein weiteres Seminar geben? Es ist denkbar, denn selbst die Veranstalter hatten so viel Spaß daran, in der Gemeinschaft zu backen, dass Interessenten, die diesmal nicht berücksichtigt werden konnten, durchaus berechtigte Hoffnung auf ein nächstes Seminar haben können.

Ulrike Lassner