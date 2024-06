Stimmungsvolles Maifest auf Schloss Horneck

An einem wunderschönen, sonnigen 1. Mai wurde bereits zum vierten Mal der Wonnemonat mit einem „Maistrauß“ aus Schlossführungen, Flohmarkt, Blasmusik, Tanz und Tombola begrüßt. Die Organisatoren des Schlossvereins hatten ein vielfältiges kulturelles Programm zusammengestellt.

Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg beim Maifest auf Schloss Horneck. Foto: Marcel Tschamke

Maifest 2024 auf der Schlossterrasse mit Blick in die Neckarlandschaft. Foto: Sven Tschirch

Aschaffenburger und Augsburger Tanzgruppe auf der Schlossbrücke beim Maifest. Foto: Hermann Depner

Der Einmarsch der Siebenbürgischen Tanzgruppen Augsburg (Leitung Agnes Bartel) und Aschaffenburg (Leitung Anna Krech) über die Schlossbrücke zur Schlossterrasse unter den Klängen der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg bot ein beeindruckendes Bild. Helge Krempels, Vorstandsvorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e. V., begrüßte alle Gäste und wünschte ein frohes, erlebnisreiches und unterhaltsames Fest. Die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg unter der Leitung von Gerhard Weber (Dirigent Siegfried Krempels) spielte viele bekannte Frühlingslieder und wurde mit frenetischem Beifall belohnt. Lieder, wie „Der Mai ist gekommen“ oder „Det Frähjohr kitt än de Wegden“ spornten die Besucher zum Mitsingen an.Der Tanz in den Mai, dargeboten auf der wunderschönen großen Schlossterrasse von den zwei erwähnten Tanzgruppen, war eine besondere Augenweide mit den farbenfrohen Trachten. Die acht Tänze erfreuten die große Besucherzahl und die fröhliche Stimmung steigerte sich zusehends. Unter rhythmischem Applaus tanzten am Schluss beide Tanzgruppen zwei Tänze zusammen, zuletzt den bekanntesten siebenbürgischen Tanz, gespielt von der Blaskapelle: „Et wor emol a recklich Med“. Viele Besucher von nah und fern trafen sich auf der Schlossterrasse wieder, manche auch erst nach vielen Jahren und freuten sich über herzliche Begegnungen. Am Schlosseingang kündigte eine über das Schlossportal gespannte bunte Girlande die Tombola an. Jedes dritte Los war ein Gewinn und der Hauptgewinn (gespendet von D. u. D. Prica) war eine Übernachtung für zwei Personen im Schlosshotel. Franziska Fleischer bot als Glücksfee in wunderschöner Tracht zusammen mit Tobias Krempels die Lose aus einer goldenen Korbtasche an. Kleine und große Besucher öffneten neugierig ihre Lose und freuten sich über die attraktiven Losgewinne, die nachmittags im Besucherzentrum ausgegeben wurden. Für die Spende der Tombola dankt der Schlossverein Ingwelde Juchum ganz herzlich.An einem großen Infostand am Schlossportal gab es die Bücher von Ines Handel und dem Historiker Konrad Gündisch zu erwerben und die vielen Ortsbroschüren, geschrieben von Konrad Gündisch, dem Ehrenvorsitzenden des Schlossvereins, gegen eine Spende. Es wurde über den Verein, über die Mitgliedschaft im Verein und zu seinen nächsten großen Zielen informiert. Auf dem Plan des Vereins stehen die Erstellung einer weiteren Themenwand „Siebenbürgen mit Kirchenburgenlandschaft“ und als Großprojekt die Dachsanierung des Schlosses, die nicht ohne Spenden und viele Mitglieder im Verein zu realisieren sind.Ein Flohmarkt war an der Schlossmauer auf meterlangen Tischen mit siebenbürgischer Keramik, Büchern, wunderschönen handgearbeiteten Stickereien, alten Lampen, Waagen, Kohlebügeleisen usw. aufgebaut. Manch Besucher ist hier fündig geworden. Der Verkaufserlös kommt dem Erhalt des Schlosses zugute. Nach siebenbürgischer Tradition wurden die Besucher von der „Grillmannschaft“ des Schlossvereins mit Mici und Besenbrot unermüdlich verköstigt. Der verführerische rauchige Grillduft wehte durch die Luft und lockte die zahlreichen Besucher auf die Schlossterrasse. Dort war nur noch mühevoll ein Sitzplatz zu finden. Auch an Kaffee, Kuchen und Getränken fehlte es nicht. Zu den Klängen der Blasmusik wurde bei strahlendem Sonnenschein und fröhlicher Stimmung geschunkelt und getanzt, mit Ausblick auf die wunderschöne Neckarlandschaft.Für die sehr große Besucherzahl (rund 500 Gäste) wurden je drei bauliche und historische Schlossführungen angeboten, die von Helge Krempels, Dr. Axel Froese, Werner Gohn-Kreuz und Alfred Deptner begleitet wurden. Heidrun Negura erläuterte in zwei Führungen die informativen Themenwände im Schlosshotel. Zusätzlich wurde eine große interessierte Besuchergruppe aus Aschaffenburg von Dr. Horst Müller durch das ganze Schlossareal einschließlich der Maschinenhalle geführt und über die Schlossgeschichte informiert.Am späten Nachmittag ging allmählich das fröhliche, harmonische und festliche Beisammensein zu Ende. Gästeberichten zufolge war es wieder einmal ein gelungenes, tolles Maifest mit guter Stimmung, fröhlichen Begegnungen und eindrucksvollen Erlebnissen.Wir danken für die finanzielle Unterstützung des Maifestes durch die Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., die mit einer Urkunde als Kulturpate geehrt wurde, und dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. für die Förderung der Augsburger Kulturgruppen. Wir danken allen Beteiligten, die zum erfolgreichen Gelingen des Festes beigetragen haben: der Augsburger Blaskapelle und Tanzgruppe, die den weiten Weg nicht gescheut haben, der Tanzgruppe Aschaffenburg, die spontan dazu gestoßen ist, den vielen Helfern des Schlossvereins vor und hinter den „Kulissen“, die bereits Tage davor vorbereitet haben: Herrichten der Schlossterrasse, Verköstigung, Aufbau des Flohmarkts, Stände, Tombola. Weiterhin gilt der Dank allen Schlossführern, die mit Enthusiasmus über das Schloss berichteten, und den Organisatoren des Schlossvereins, die den Ablauf des Festes geplant haben. Der Schlossverein freut sich über neue Mitglieder und ein gelungenes Maifest mit vielen Gästen.

Dr. Heidrun Menning-Heidner