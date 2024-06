Muttertag in Augsburg

Seniorenkreis feiert ­ Vater- und Muttertag: In vertrauter Runde durften wir am 14. Mai 80 Gäste begrüßen. Zusammen ließen wir in unseren Erinnerungen vergangene Zeiten wieder aufleben. Wir erlebten Momente der Dankbarkeit und Wertschätzung und ehrten die bedeutsame Rolle von Vater und Mutter in unserem Leben. Wir tauchten in die Schönheit unserer Tradition und in die Wärme der siebenbürgischen Kultur ein.

Der Siebenbürger Chor Augsburg singt im Seniorenkreis. Foto: Michael Philipp

Die wunderbaren Darbietungen des Siebenbürger Chors Augsburg unter der Leitung von Elfriede Ungar verliehen unserer Veranstaltung mit den Liedern „Danklied – für den goldenen Sonnenschein“, „Vielen Dank, Mutter“, „Glocken der Heimat“ und „Bäm olden Kirschbum“ einen ganz besonderen Rahmen. Elfriede und Hans Ungar überraschten uns mit zwei liebevoll vorgetragen Liedern: „Bäm olden Appelbum“ und „Wenn du noch eine Mutter hast“. Die Moderation des Nachmittags, ein Gedicht von Friedrich Müller, Informationen zu Gedicht und Liedern sowie die Ehrung der Geburtstagskinder rundeten das Programm ab. Die stellvertretende Vorsitzende Anneliese Schneid-Martin bedankte sich abschließend, auch im Namen des Vorstandes, bei allen Besuchern und Helfern für die Teilnahme und aktive Gestaltung dieses Treffens. Unsere Gäste waren begeistert und verließen die Veranstaltung voller Freude und Zufriedenheit.Amfindet unserim Pfarrsaal der Heiligsten Dreifaltigkeit, Ulmer Straße 195a, in Augsburg statt. Einlass ist ab 12.00 Uhr und Beginn ca. 13.00 Uhr.

Rita Almus

„Ein Engel namens Mama“ Gottesdienst und Ausstellung zum Muttertag

Kinder der Kindertanzgruppe Augsburg überreichen nach dem Muttertagsgottesdienst jeder Frau einen Blumengruß, unterstützt von den Tanzgruppenleiterinnen Larissa Seiwerth und Sandra Bruss. Foto: Markus Stenner

Hanfgarbe: Ulrike und Horst Lassner bei der Präsentation der Blitzausstellung in Augsburg. Foto: Annemarie Klein

Am Muttertag, dem 12. Mai, wurden in der St.-Andreas-Kirche in Augsburg vorrangig die Mütter und Frauen unter den besonderen Segen Gottes gestellt. Mädchen und Jungen (Elias Bako, Can Karabulut, Ben Nägler, Tamara Scheipner und Hanna Schuster) der Kindertanzgruppe Augsburg unter der Leitung von Sandra Bruss und Larissa Seiwerth zeigten ihre Dankbarkeit und Anerkennung den Müttern gegenüber durch ihre Beiträge in Form von Gedichten und Geschichten, so wie die eines ungeborenen Babys, welches Gott die Frage stellt, wer es draußen in der Welt beschützen werde, und Gott darauf antwortet: „Ein Engel namens Mama“. Musikalische Würdigung erhielten die Mütter durch die Lieder „Gott schütze dich, lieb Mütterlein“ und „Wenn du noch eine Mutter hast“, gesungen vom Siebenbürger Chor Augsburg unter der musikalischen Leitung von Elfride Ungar.Pfarrer Markus Maiwald wandte sich mit der Bibelstelle aus dem Buch der Sprüche, Kap. 31, an die Kirchenbesucher und insbesondere an die Mütter mit der Frage: „Was habt ihr eurer Tochter/eurem Sohn auf deren Lebensweg mitgegeben?“Es zeigte sich, dass dies die Gebete, die Werte und die Tugenden für ein gutes Miteinander sind. So wie die Mutter von Lemuel, König von Massa, die ihrem Sohn beibrachte: „Setz dich ein für das Recht aller Schwachen, erhebe deine Stimme und urteile gerecht. Geht achtsam und vorsichtig miteinander um.“ Maiwald schloss seine Predigt mit den Worten: „Damals wie heute sollte die Gesellschaft das beherzigen, was uns Mütter lehren und uns mit auf den Lebensweg geben. Immer geprägt von Nächstenliebe.“Am Ausgang der Kirche überreichten Christian und Martin Schöffendt sowie die schon genannten Kinder jeder Frau eine Rose. Danke an Heidi Kellinger für das Zusammenstellen der Blumen.Nach dem Gottesdienst lud die Kreisgruppe Augsburg zu einer Blitzausstellung zum Thema: „Hanf – Verwendung in Siebenbürgen bis ins 20. Jahrhundert“. Ulrike und Horst Lassner haben in Schriftmaterial den Hanfanbau und die Verarbeitung der Hanfpflanzen festgehalten. Anhand der ausgestellten Materialien und Werkzeuge wie Hanfbreche, Rocken, Spindel, Holzkamm, Haspel usw. erklärte Frau Lassner eindrucksvoll und verständlich, wie Landwirtinnen und Landwirte in Siebenbürgen den Hanfanbau praktizierten und wie die Hanffasern weiter verarbeitet wurden. So gaben sie lange Zeit das notwendige Garn für die Erzeugung der stärkeren Leib-, Bett- und Tischwäsche. Gerade die jüngere Generation verfolgte den kleinen Vortrag sehr aufmerksam. Einig ältere Gäste berichteten aus ihren eigenen Erfahrungen mit dem Hanfanbau.Herzlichen Dank an Gerhard Rill, Susanna Lassner, Angela und Helmut Schwarz für die Leihgabe der Exponate. Ein Dankeschön an Familie Lassner für das Zusammentragen und Vorbereiten der Ausstellung, an Ute Bako, Heidi Kellinger, Markus Stenner und alle anderen, die sich spontan oder geplant bei den Vorbereitungen, dem Aufstellen und Abräumen der Ausstellung beteiligt haben. Beim anschließenden Umtrunk im Ausstellungsraum mit Nusszopf und von Karin Drespling sowie E. Fischer selbst gebackenem Rahm-Hanklich, serviert von Uli Schaser und Elke Kramer, hatten die Kirchenbesucher die Gelegenheit zum Austausch. Danke für Ihre Spenden im Gottesdienst. Sie werden an das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. weitergeleitet.

Annemarie Klein