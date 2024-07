Sonniges Kronenfest in Unterschleißheim

Petrus war mit den Siebenbürger Sachsen, so konnte das Kronenfest der Kreisgruppe München und der Nachbarschaften Lohhof und Garching am Sonntag, 23. Juni, in Riedmoos/Unterschleißheim unter guten Wetterbedingungen stattfinden.

Trachtenträger mit Ehrengästen des Kronenfestes der Kreisgruppe München mit den Nachbarschaften Lohhof und Garching

Helferinnen und Helfer des Kronenfestes der Kreisgruppe München. Fotos: Martina Schorsten

Schon am Vortag starteten die Vorbereitungen. Traditionell traf sich die Jugendtanzgruppe München mit der Kreisgruppenvorsitzenden Heidi Mößner Samstagfrüh zum Blumenpflücken, während ein weiterer Helfertrupp in Riedmoos die Krone vorbereitete. Im Anschluss wurde mit den Vorstandsmitgliedern der Kreisgruppe München und weiteren fleißigen Helfern die Krone gebunden, aufgestellt und das Probeklettern des Kronenbesteigers bejubelt.Eröffnet wurde das Kronenfest am Sonntag durch die wohlbekannten Klänge der Original Siebenbürger Blaskapelle München. Heidi Mößner begrüßte alle Gäste ganz herzlich und bat anschließend zur Andacht mit Pfarrer Waedt, der der Festgemeinde in einer launigen Predigt drei Gedankenkörner zum Nachdenken und Anregen mit auf den Weg gab.Als Überraschung verlieh Heidi Mößner zwei Ehrenwappen an verdiente Mitglieder der Kreisgruppe München. Monika Thiess erhielt im Namen des Landesverbandes Bayern für ihr Engagement als Kassenwartin der SJD Bayern sowie Co-Leiterin und Kassierin der Jugendtanzgruppe München das Silberne Ehrenwappen. Das Goldene Ehrenwappen wurde von Heidi Mößner in Vertretung des Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen an Wilhelm Dietrich für sein über 40-jähriges umfangreiches Engagement in der Kreisgruppe München sowie bei bundesweiten Projekten verliehen.Mit Mici von Norbert Lederer und weiteren Gerichten der Gaststätte „Zum Mooser“ gestärkt, startete der kulturelle Teil des Kronenfestes mit einem herzlichen Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Garching, Dr. Gruchmann, sowie einem persönlichen Grußwort der Generalkonsulin von Rumänien in München, Miheia-Mălina Diculescu-Blebea.Jessica Barth, Mitglied der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe, führte charmant und gekonnt durch das nachmittägliche Programm, das durch die Kindertanzgruppe Lohhof und München sowie die Tanzgruppe Lohhof und die Jugendtanzgruppe München gestaltet wurde.Eine besondere Ausstellung hatte der siebenbürgische Künstler und Grafiker Alexander Hauptkorn dabei und präsentierte auf Einladung der Kreisgruppe München Auszüge aus seinem Buch „Siebenbürgen – Wurzeln der Sehnsucht“ sowie eine aus Legosteinen erstellte siebenbürgische Szenerie des Kronenfestes.Doch das heiß ersehnte Highlight des Tages war wohl das Besteigen der Krone durch Ingmar Leutschaft, Mitglieder der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München, der dies mit Bravour meisterte und seine Kronenrede in luftiger Höhe in siebenbürgisch-sächsischer Mundart gekonnt vortrug. Auch unsere Kleinsten wurden nicht enttäuscht, denn es regnete Süßigkeiten aus der Krone, die sogleich mit Schürzen aufgefangen wurden.Zu den weiteren Höhepunkten des Tages zählten der gemeinsame Trachtenaufmarsch, das gemeinsame Singen und Tanzen unter dem Kronenbaum und natürlich die begehrten Baumstriezel. In liebevoller Handarbeit wurden die süßen Köstlichkeiten von 35 Helferinnen und Helfern der Nachbarschaft Lohhof generationenübergreifend hergestellt und den ganzen Nachmittag in frischen Tranchen zum Kronenfest geliefert.Wir freuen uns, dass so viele mit dem Kronenfest verbundene Traditionen wie Kronebinden- und aufstellen, Tänze, Lieder, Mundart und Gebäck an die junge Generation weitergegeben und weitergeführt werden. So freuen wir uns auf weitere heitere Kronenfeste und danken allen Helferinnen und Helfern für ihren vielfältigen Einsatz sowie dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen für die Unterstützung des Projektes aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Für weitere Informationen und Fotos folgen Sie uns doch gerne auf Facebook: Verband der Siebenbürger Sachsen-Kreisgruppe München sowie auf Instagram: kreisgruppemuc!

Martina Schorsten, Jessica Stirner