Rudolf Girsts Fotovortrag in Plochingen war ein voller Erfolg

Der Diavortrag von Rudolf Girst am 14. April im Foyer der Stadthalle Plochingen war für unseren Verein, den Siebenbürger Sachsen Esslingen e.V., und alle unsere Gäste ein voller Erfolg. Herr Girst hat uns mit seinen Bildern und Beiträgen zutiefst beeindruckt. Dabei haben wir die Burgen und Kirchen aus einer anderen, interessanten Perspektive gesehen. Schade, dass so viele Bauwerke dem Verfall zum Opfer gefallen sind.

Heltau - die Kreuzkirche dominiert das Stadtbild und zeigt sich in neuem Glanz. Luftbildaufnahme: Rudolf Girst

Für jeden der Anwesenden gab es Bilder in Erinnerung an die Zeiten, als sie noch in Siebenbürgen lebten. Diverse Anekdoten zu den Namen der Dörfer und Aktivitäten kamen zur Sprache.Die Diashow wurde mit Liedern und Gesängen in deutscher und sächsischer Mundart untermalt und von vielen Landsleuten mitgesungen. Mitunter gab es auch erfreuliche Tatsachen zu berichten über manche Landsleute, die in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind und noch viele, die bereit sind es zu tun. Beindruckt waren wir auch von der hohen Zahl an Mitgliedern und interessierten Landsleuten, die auf uns über die Siebenbürgische Zeitung aufmerksam geworden waren. Wir zählten 73 Personen im Foyer der Stadthalle, das fast zu klein war. Unter den Gästen begrüßten wir auch den Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Konnerth, mit Gattin, was uns besonders ehrte. Erfreulicherweise konnten wir bei dieser Gelegenheit weitere Mitglieder in unseren Verein aufnehmen. Bei Kaffee und Kuchen gab es genug Gesprächsstoff. Am späten Nachmittag verabschiedeten wir uns von unseren Gästen mit schönen Eindrücken. Wir hoffen, auch in Zukunft einen so tollen Zuspruch zu bekommen.

Werner Müller