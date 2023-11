Mitgliederversammlung in Rimsting: Hilfsverein „Stephan Ludwig Roth“ e. V. wählt neuen Vorstand

Der Vorsitzende des Geschäftsführenden Vorstandes, Klaus Waber, begrüßte am 28. Oktober in Rimsting im Namen des Vorstands 97 anwesende Vereinsmitglieder, Heimbewohner und Gäste und eröffnete die Mitgliederversammlung (MVS) mit folgenden statistischen Daten per 6. August 2022: 670 zahlende Mitglieder, 35 Neuzugänge, und 55 Stimmübertragungen zu dieser Sitzung, belegen selbst bei 14 Austritten und 32 Verstorbenen, dass die Vereinsmitglieder, wenn auch immer älter, aktiv am Vereinsgeschehen und unserem Siebenbürgerheim Rimsting teilnehmen.

Harald Speil, bisheriger geschäftsführender Vorstand des Hilfsvereins „Stephan Ludwig Roth“ e.V., beglückwünscht den neuen Vorstand Klaus Waber, Marianne Ulbricht, Elfriede Kirschner und Klaus Schmidts (von links nach rechts). Foto: Anita Waber

Harald Speil, Geschäftsführender Vorstand, rekapitulierte zum Thema Ausgliederung und Umwandlung nur noch die Meilensteine, der formale Abschluss und der erfolgreiche Start unseres Heimes in der Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH zum 11. August 2023. Anschließend fasste Klaus Waber nochmals das Wesentliche aus dem Rechenschaftsbericht vom 13. Mai 2023 zusammen. Angesichts der unvorhersehbaren Ereignisse und Entwicklungen im Geschäftsjahr 2022 ist das Ergebnis als gut zu bezeichnen. Der Dank gilt der Heimleitung Michael Schlander und Renata Schwarz für die gute verantwortungsvolle Arbeit.Auch der Haushalt des 3. Quartals 2023 lässt aufgrund guter Zahlen auf ein ausgeglichenes Jahresergebnis hoffen. Klaus Rodatz, Geschäftsführender Vorstand, trug die wichtigsten aktuellen Bankdaten für den Hilfsverein und die Siebenbürgerheim-Rimsting GgmbH vor.Für die satzungsgerechte Entlastung des Vorstands folgte der Bericht der Rechnungsprüfung für das Jahr 2022, der von Karin Mühsam von der Kreisgruppe Rosenheim dankenswerterweise erstellt und von Volkmar Kraus vortragen wurde. Die Mitgliederversammlung entlastete einstimmig Gesamtvorstand und Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2022.Im Anschluss stimmte die Mitgliederversammlung dem Antrag von Jürgen Depner zur Unterstützung seines Spendenaufrufes Kennwort „Wärme und Sonne“ zu. Ebenso beschloss sie die freie Wahl des Vorstands bei der Auswahl der Rechnungsprüfung. Beschlossen wurde ferner, dass für die Information im Verein künftig alle digitalen Informationsmittel (E-Mail, Homepage, Zoom etc.) genutzt und nur noch Heimbewohner und Vereinsmitglieder ohne E-Mail-Adresse postalisch versorgt werden. Die anwesenden Mitglieder trugen ihre Kontaktdaten gleich vor Ort in die Mitgliederlisten ein.Es wurde berichtet, dass zur Unterstützung des neuen verkleinerten Vorstands angesichts der in Zukunft anstehenden vielfältigen Themen und Probleme künftig eine zeitnahe professionelle projektbezogene Hilfe durch Experten (aus dem Verein oder Externe) unabdingbar sei. Die Mitgliederversammlung beauftragte deshalb den Vorstand per Beschluss, alle Vereinsmitglieder per E-Mail zu befragen, ob und wo sie bereit sind, als ehrenamtlich zuarbeitende Mitglieder den Vorstand zu bestimmten auftretenden Fachthemen/Projekten ehrenamtlich temporär zu unterstützen. Dazu wird eine Tabelle mit den wichtigsten Fach-/Projekt-Themen erstellt, in der sich jedes Mitglied eintragen kann.Der bisherige Vorstand dankte allen Vereinsmitgliedern für das über viele Jahre entgegengebrachte Vertrauen und das großzügige Verständnis insbesondere der Heimbewohner. Der Dank geht weiter an die Geschäftsführer, Führungskräfte, Entscheidungsträger an der „Front“ und alle Mitarbeiter, die dem bisherigen Vorstand so lange die Treue gehalten haben. Ebenso an die Johanniter, die Kreisgruppe Rosenheim und die vielen einzelnen wertvollen ehrenamtlichen Mithelfer. Der Vorsitzende Klaus Waber dankte allen bisherigen Vorstandsmitgliedern für die langjährige gute Zusammenarbeit, das gegenseitige Vertrauen und Verständnis.Unter der Wahlleitung von Klaus Rodatz wählte die Mitgliederversammlung den neuen Vorstand des Hilfsvereins „Stephan Ludwig Roth“ e.V. für vier Jahre. Die genannten Kandidaten Elfriede Kirschner und Marianne Ulbricht sowie Klaus Schmidts und Klaus Waber wurden von nahezu allen Stimmberechtigten zu Mitgliedern des Vorstands des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V. gewählt. Anschließend wurde Karin Mühsam zur künftigen Rechnungsprüferin gewählt.Der neu gewählte Vorstand unseres Hilfsvereins dankte allen Vereinsmitgliedern ganz herzlich für das große entgegengebrachte Vertrauen und stellte sich zum Fototermin. Mit der Wahl des neuen Vorstands endete die Mitgliederversammlung.Im Anschluss dankte Harald Speil im Namen des alten Vorstands dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Klaus Waber für seinen mehr als 20-jährigen erfolgreichen Einsatz für das Siebenbürgerheim Rimsting und den Hilfsverein „Stephan Ludwig Roth“ mit würdigenden Worten und einem jungen Amberbaum, der mit einem Schild an diese erfolgreichen Jahre erinnern soll.Die Geschäftsführer der jungen gGmbH Michael Schlander und Renata Schwarz dankten zunächst Harald Speil und Klaus Rodatz für die gute Zusammenarbeit und den wertvollen Beitrag bei der Ausgliederung in die gGmbH und anschließend Klaus Waber mit einem leckeren Präsentkorb auch im Namen aller Mitarbeiter für sein beeindruckendes Engagement, seine Ideen und Liebe zum Wohlergehen unseres Siebenbürgerheimes. Waber dankte allen Beteiligten für die wunderbaren Überraschungen und Geschenke, insbesondere aber für die langjährige gute Zusammenarbeit, das gegenseitige Vertrauen und Verständnis auch in den immer schwereren Zeiten.Im Pavillon folgte noch ein kleiner Imbiss mit vielen persönlichen interessanten Gesprächen und dem Wunsch einer weiter gesunden Zeit.Im Nachtrag zur Mitgliederversammlung wählte der neue Vorstand in der konstituierenden Sitzung vom 14. November satzungsgemäß aus seiner Mitte Elfriede Kirschner zur Vorstandvorsitzenden sowie Marianne Ulbricht, Klaus Schmidts und Klaus Waber zu stellvertretenden Vorsitzenden. Zum Stimmführer des Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung wurde Klaus Waber gewählt.

Klaus Waber