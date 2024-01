31. Januar 2024

Reise mit der Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt (HDH)

Willkommen zu einer unvergesslichen Reise vom 1.-13. August durch das faszinierende Rumänien, ein Land, das Sie in seiner ganzen Vielfalt erleben werden: majestätische Schlösser, malerische Dörfer, beeindruckende Kirchenburgen und natürlich die einzigartige Landschaft mit den Schlamm­vulkanen von Berca.

1.-4. August: Hermannstadt. Für die Reiseteilnehmer ist für die Zeitspanne 1.-5. August ein Kontingent an Zimmern im Hotel „Römischer Kaiser“ reserviert. Die Anreise erfolgt individuell.



Donnerstag, 1. August: Anreise Hermannstadt



Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August: Hermannstadt – Großes Sachsentreffen (das detaillierte Programm wird in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlicht)



Montag, 5. August: Hermannstadt – Stolzenburg/Slimnic – Neumarkt/Târgu Mureş



Dienstag, 6. August: Neumarkt/Târgu Mureş – Tekendorf/Teaca – Gedenkhaus Liviu Rebreanu – Senndorf/Jelna – Bistritz/Bistriţa



Mittwoch, 7. August: Bistritz/Bistriţa – Mettersdorf/Dumitra – Săpânţa (Lachender Friedhof) – Sighetu Marmaţiei



Donnerstag, 8. August: Sighetu Marmaţiei – Vama – Cacica – Suceava



Freitag, 9. August: Suceava – Kloster Agapia – Jassy/Iaşi



Samstag, 10. August: Jassy/Iaşi



Sonntag, 11. August: Jassy/Iaşi – Schlammvulkane von Berca – Sinaia



Montag, 12. August: Sinaia – Schloss Peleş/Enescu Gedenkhaus – Wolkendorf/Vulcan – Kronstadt



Dienstag, 13. August: Kronstadt – Hermannstadt



Diese Reise wird nicht nur als eine Reise durch Landschaften und Sehenswürdigkeiten in Erinnerung bleiben, sondern vor allem als eine Reise durch die kulturelle Seele Rumäniens. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis 15. Februar bei Dagmar Zink, Telefon: (0951) 9178483, oder per E-Mail: heimatbotemail[ät]web.de.

Schlagwörter: Reise, Siebenbürgen, HDH

