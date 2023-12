Hohe Auszeichnungen für das Ehrenamt: Beim Verbandstag wurden fünf verdiente Mitglieder geehrt

Bundesvorsitzender Rainer Lehni (links) zeichnete Dr. jur. Johann Schmidt mit der Medaille Pro Meritis des Verbandes aus. Fotos: Siegbert Bruss

Christa Wandschneider

Helga Seeger

Heinz Otto Leonhardt

ist seit 1989 Bundesrechtsreferent unseres Verbandes, also unser dienstältestes Bundesvorstandsmitglied. Durch sein langjähriges Engagement zur Sicherung der Rechte von Aussiedlern und Spätaussiedlern wirkt der gebürtige Bistritzer äußerst verdienstvoll weit über den Kreis seiner Landsleute“, betonte Rainer Lehni in seiner Laudatio. Zudem ist Schmidt Stellvertreter im Beirat für Vertriebenen- und Spätaussiedlerfragen beim bayerischen Sozialministerium sowie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht im Deutschen Anwaltsverein. „In seinem Ehrenamt als Bundesrechtsreferent geht es ihm vor allem um die Sicherung der Rechte der Aussiedler/Spätaussiedler. Als nach 1989 die Gefahr bestand, durch das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz ab 1993 das Zuzugstor nach Deutschland endgültig zu schließen, gelang es Hanni Schmidt über Besprechungen auf höchster Bundesebene entscheidend mitzuwirken, dass die sogenannte ,persönliche Vereinsamung‘ als Benachteiligungskriterium im Sinne des § 4 BVFG durch das zuständige Bundesverwaltungsamt und die Bundesländer eingestuft wurde und dadurch tausende Landsleute bis 1998 nach Deutschland zuwandern konnten“, führte Lehni aus. Ebenso wirkte der Bundesrechtsreferent des Verbandes unterstützend bei den Aktivitäten der „Interessengemeinschaft gegen Fremdrentenkürzungen“, in Fragen der Bemessung der Rentenansprüche, bei Rechtsfragen nach dem Beitritt Rumäniens zur EU und in der Alltagsarbeit des Verbandes, bei der Rechtsberatung bei den Heimattagen in Dinkelsbühl, bei Satzungsänderungen oder aktuell bei Entschädigungen oder Restitution. In Würdigung dieser erfolgreichen Arbeit, die Schmidt über 34 Jahre lang zum Wohle des Verbandes geleistet hat, wurde ihm nun die Pro-Meritis-Medaille verliehen, die er sichtlich erfreut entgegennahm. Ebenfalls mit großer Freude und Dankbarkeit nahmen vier Mitglieder das Goldene Ehrenwappen des Verbandes entgegen, das ihnen vom Bundesvorsitzenden Rainer Lehni überreicht wurde.wurde für ihr sehr erfolgreiches Wirken als Bundesfrauenreferentin des Verbandes (2011-2023), als Frauenreferentin des Landesverbandes Bayern (seit 1996) und als Schriftführerin im Vorstand des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen (seit 2007) ausgezeichnet. Sie sei „das Bindeglied zwischen dem Bundesfrauenreferat, den Frauenreferentinnen der Landesgruppen und der Kreisgruppen sowie den Frauenverbänden in Siebenbürgen. Sie organisierte in dieser Zeit unzählige Tagungen auf Landes- und Bundesebene, die immer großen Anklang finden“, sagte Bundesvorsitzender Rainer Lehni.Das Goldene Ehrenwappen erhieltals Vorsitzende des Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein. „Seit 2008 lenkt sie mit großer Umsicht und noch mehr Engagement die Geschicke unserer nördlichsten und kleinsten Landesgruppe. Und das ist kein einfacher Job, zumal die Zahl unserer Landsleute im hohen Norden sehr klein ist. Helga Seeger schafft es aber, die Landsleute zusammenzubringen und auch in die Arbeit des örtlichen BdV zu integrieren“, betonte Rainer Lehni bei der Ehrung. Unter diesen schwierigen Umständen erbringt sie einen vielseitigen und wichtigen Einsatz. Wie sie in ihrem Tätigkeitsbericht für den Verbandstag schrieb, wünscht sie sich eine „überlebensnotwendige Frischblutzufuhr“ für die nördliche Landesgruppe, und diesem Wunsch schloss sich der Bundesvorsitzende an.wurde für ihr langjähriges ehrenamtliche Engagement im Dienste unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft und ihr erfolgreiches Wirken als stellvertretende Landesvorsitzende des Landesverbandes Bayern (seit 2012), als Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Nürnberg (2004-2020) sowie als Gründerin und langjährige Leiterin der Nachbarschaft Schwabach (2005-2020) mit dem Goldenen Ehrenwappen ausgezeichnet. „Das Ziel der Nachbarschaft Schwabach, bewährte Traditionen der Siebenbürger Sachsen zu pflegen, das siebenbürgische Vereinsleben in Schwabach zu beleben, sowie die Weitergabe dieser Tradition und den Gemeinschaftssinn an die nächste Generation, ist Roswitha Kepp besonders gut gelungen. Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen hat sie persönlich sehr gefördert“, sagte Rainer Lehni in seiner Laudatio. Roswitha Kepp erinnerte bei der Entgegennahme der Ehrung an ihre Tochter Stephanie Kepp, die als stellvertretende Bundesjugendleiterin der SJD aktiv war und 2021 starb (siehe Nachruf in der SbZ Online ). Die Auszeichnung hätte Steffi gebührt, denn sie habe sie animiert, sich ehrenamtlich für den Verband einzusetzen, sagte Ros­witha Kepp.Als dienstältestes aktives Verbandsmitglied wurdemit dem Goldenen Ehrenwappen ausgezeichnet. Er sei seit 60 Jahren Mitglied des Verbandes und seit vielen Jahren für die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft aktiv, betonte Rainer Lehni. Zu Zeiten von Wilhelm Schiel war er im Sozialwerk tätig und habe u.a. bei den Paketsendungen nach Rumänien mitgewirkt. Er war im Vorstand des Landesverbandes Bayern als Beisitzer, Vermögensverwalter und Kassenprüfer tätig. Viele Jahre war er Kassenprüfer des Bundesverbandes, in der letzten Amtsperiode war er Ersatzkassenprüfer. „Ich kann hier nur Danke für jahrzehntelange Arbeit sagen und darf Heinz Otto Leonhardt ebenfalls das Goldene Ehrenwappen des Verbandes überreichen“, schloss Rainer Lehni den Reigen der Ehrungen beim Verbandstag.

