1. November 2024

Landesgruppe Hessen: Open-Air-Singabend begeistert mit traditionellem Liedgut und siebenbürgischer Gemeinschaft

Es war ein Abend voller Musik, Tradition und Geselligkeit: Rund 200 Menschen folgten am 31. August der Einladung des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Landesverband Hessen, zum Open-Air-Singabend. Ab 18.00 Uhr verwandelte sich die Terrasse in Trebur-Gernsheim in eine lebendige Bühne für den Erhalt und die Pflege des siebenbürgischen Kulturguts.

Singen leicht gemacht: Begleitung durch die „Akustik“-Band, auf der Leinwand wurden die Liedtexte mit dem Beamer projiziert. Foto: Ingwelde Juchum Unter freiem Himmel erklangen deutsche und siebenbürgische Lieder, die Jung und Alt zusammenführten. Die Mischung aus traditionellem Gesang und dem Genuss siebenbürgischer Spezialitäten sorgte für eine besondere Atmosphäre. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie unser Kulturgut auf so große Resonanz stößt“, sagte die Landesvorsitzende Ingwelde Juchum. „Wir hatten Gäste aus allen Altersgruppen und sogar Landsleute aus dem Raum Mannheim unter uns.“ Juchum zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme und betonte, wie wichtig solche Veranstaltungen für den Zusammenhalt der Gemeinschaft seien.



Neben dem geselligen Miteinander bot der Singabend eine willkommene Gelegenheit, die siebenbürgische Singtradition auch abseits der Heimat lebendig zu halten. Die Teilnehmer stimmten Lieder an, die teils über Generationen weitergegeben wurden und Erinnerungen an die alte Heimat wachriefen. Gleichzeitig wurde beim gemeinsamen Essen und Tanzen die Verbundenheit zur siebenbürgischen Kultur gestärkt.



Open-Air-Singabend des Landesverbands Hessen in in Trebur-Gernsheim. Foto: Ingwelde Juchum Die Veranstaltung, die bis weit nach Mitternacht andauerte, fand bei allen Anwesenden großen Anklang. „Dieses Format ist äußerst beliebt“, berichtete Juchum. „Deshalb haben wir uns schon heute für eine erneute Durchführung im Jahr 2025 ausgesprochen.“



Zum Abschluss des Abends richtete Juchum persönliche Dankesworte an alle, die zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben: „Ein herzliches Dankeschön an unsere zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, an unsere Gäste für ihr Kommen und an das Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz für die finanzielle Unterstützung. Ohne sie wäre dieser Abend nicht möglich gewesen.“



Schlagwörter: Hessen, Singspiel, Open-Air

