Monte Verità und die Gräser-Brüder in der Bundeskunsthalle Bonn

Noch bis zum 10. August zeigt die Kunst- und Ausstellungshalle Bonn unter dem Titel „Para-Moderne“ eine Ausstellung zu alternativen Lebensformen ab 1900. Als Gegenreaktion zu Industrialisierung und Verstädterung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich Aussteiger-Kommunen in dem Bestreben, aus dem als einengend und ungesund empfundenen Alltag auszubrechen und einer vermeintlich natürlicheren Lebensweise zu frönen.

Karl Gräser (1875-1915) [Quelle: https://gusto-graeser.info/]

Eine der in der Ausstellung dokumentierten Lebensreform-Bewegungen war die von den aus Kronstadt stammenden Brüdern Gusto und Karl Gräser mitgegründete Kolonie Monte Verità oberhalb von Ascona in der Schweiz. Abweichend von der vorherrschenden Fokussierung auf Gusto Gräser wird in der Ausstellung verstärkt die Rolle seines Bruders Karl hinterfragt. Neben zum Teil bereits bekannten Ausstellungsstücken werden auch weniger bekannte Objekte gezeigt. Eindrücklich sind zudem Szenen aus dem Film „Freak Out“ in der Regie von Carl Javiérs. Die Koproduktion aus mehreren skandinavischen Ländern wurde 2014 uraufgeführt und bei verschiedenen Filmfestivals in Nordeuropa gezeigt. In Spielfilmlänge zeigt der Streifen die Geschichte von Monte Verità aus der Perspektive von Ida Hofmann, einer weiteren Mit-Initiatorin der Aussteiger-Kommune. Zu der Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog erschienen, der in einer der nächsten Folgen dieser Zeitung vorgestellt werden soll. Detaillierte Informationen zu der Ausstellung sowie den Besuchsmöglichkeiten können abgerufen werden unter https://www.bundeskunsthalle.de/para-moderne

uk