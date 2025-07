25. Juli 2025

Kronenfest in Böblingen

Am 5. Juli feierten wir Siebenbürger Sachsen in Böblingen bei strahlendem Sommerwetter unser traditionelles Kronenfest – ein Fest, das unsere Wurzeln lebendig hält und Menschen aller Generationen zusammenführt. Bereits am Donnerstag schmückten die Mädchen und Frauen mit viel Liebe zum Detail die prachtvolle Krone. Am Freitag stellten die (jungen) Männer gemeinsam den Kronenbaum auf.

Die Tanzgruppen beim Kronenfest in Böblingen. Foto: Isabel Simonis Zum Fest am Samstag begrüßten unser 1. Vorsitzender Daniel Henning und Kulturreferentin Renate Bruss die zahlreichen Gäste. In ihren Worten erinnerten sie daran, dass das Kronenfest seit jeher ein lebendiger Ausdruck unseres Zusammenhalts, Glaubens und kulturellen Erbes ist. Unser stellvertretender Vorsitzender Heinz Herberth hieß zudem unsere Ehrengäste willkommen – darunter Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz, Paul Nemeth, Sven Reisch, Regina Dvorak-Vutecic und Marc Biadacz. Ihre Anwesenheit war für uns eine große Wertschätzung.



Den feierlichen Auftakt bildete ein Trachtenaufmarsch aller Trachtenträgerinnen und Trachtenträger, stimmungsvoll begleitet von der Siebenbürger Blaskapelle Böblingen unter der Leitung von Dieter Tartler.



Höhepunkt des Festes war die Besteigung der Krone durch Patrick Pelger in der Rolle des diesjährigen Altknechts. Unter Applaus erklomm er die Krone mit sicherem Schritt und meisterte die Aufgabe mit Bravour. Von oben warf er – ganz traditionell – den kleinsten Festgästen Süßigkeiten zu, was bei den Kindern für strahlende Augen und viel Freude sorgte. Anschließend tanzte er mit seiner auserwählten Dame Laura Bretz einen feierlichen Walzer – begleitet von vielen weiteren Trachtenträgern, die sich in den Tanz einklinkten.



Stolz blicken wir auf den Auftritt aller vier Tanzgruppen unseres Vereins: von der Kinder- und Teenie-Tanzgruppe über die Jugend bis zur erfahrenen Tanzgruppe. Die Tanzleitung aller vier Böblinger Tanzgruppen liegt in den bewährten Händen von Karin Sift, die mit viel Herzblut und Engagement dafür sorgt, dass unsere Tanztradition von Generation zu Generation weitergetragen wird. Mit viel Freude, Disziplin und Begeisterung zeigten die jüngsten wie auch die älteren Tänzerinnen und Tänzer, dass unser Brauchtum lebendig ist – und bleibt.



Ein weiteres Highlight war der Besuch der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe aus Heidenheim, die mit dem „Sprötzer Achterrühm“ und dem „Westerhavet Schottisch“ das Publikum begeisterte.



Zum Abschluss des Tages waren alle Besucher eingeladen, beim dänischen Gemeinschaftstanz „Ball in de Straat“ mitzutanzen. Gemeinsam sangen wir das Lied „Wahre Freundschaft“ – ein musikalisches Bekenntnis zu unserem Miteinander und zu unseren Werten.



Auch kulinarisch war für alles gesorgt: Mit frisch gegrillten Mici und duftendem Baumstriezel konnten wir unsere Gäste nicht nur kulturell, sondern auch geschmacklich verwöhnen – ein fester Bestandteil unserer Feste.



Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern, Musikerinnen und Musikern, Tänzerinnen und Tänzern sowie allen, die vor und hinter den Kulissen zum Gelingen dieses besonderen Tages beigetragen haben.



