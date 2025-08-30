



30. August 2025

Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e. V. lädt ein zum Frühschoppen

Der zweite Frühschoppen dieses Jahres findet am 14. September zwischen 10.30 und 14.00 Uhr statt. Beim Vereinsheim der Siebenbürger Sachsen in Böblingen, Kremser Straße 5, erwartet die Besucher stimmungsvolle böhmisch-mährische Blasmusik mit Gesangsbegleitung. Für Speisen und Getränke wird bestens gesorgt.

„So muss das klingen" – Sommer am See in Böblingen mit der Siebenbürger Blaskapelle. Foto: Willy Schuster Für das Herbstkonzert am 8. November in der Stadthalle Holzgerlingen werden zwei Karten-Vorverkaufstermine angeboten: am 12. Oktober ab 14.00 Uhr (anlässlich des Erntedankfestes der Kreisgruppe) sowie am 24. Oktober zwischen 18.00 und 20.00 Uhr – jeweils im Vereinsheim der Siebenbürger Sachsen. „Musik als beste Medizin" Das Sommerkonzert der Siebenbürger Blaskapelle fand am 20. Juli in der Böblinger Alten TÜV-Halle statt. Unter der Leitung von Dieter Tartler wurde ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Programm von rund zwei Stunden geboten. Gut die Hälfte der Titel wurden von Irmgard und Hermann Martin mit Gesang begleitet. Für die Moderation zeichnete Gerda Ludwig verantwortlich: „Denn das, was die Musik uns gibt, bekommt man nicht für Geld." Das zahlreich anwesende Publikum hatte nicht nur in der Halle, sondern auch im angrenzenden Biergarten Platz genommen. Zum Dank für den Applaus gab es als Zugabe die Polka „Böhmischer Traum". Viele Anwesende pfiffen oder summten die Melodie dieses Ohrwurms noch vor sich hin, als die Bühne schon längst geräumt war. Der Auftritt war Teil der städtischen Veranstaltungsreihe „Sommer am See".

