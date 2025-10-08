



8. Oktober 2025

Im Auftrag der Liebe: Jugendtanzgruppe Böblingen feiert Hochzeit von Sandra und Marc

Am 13. September durften wir als Jugendtanzgruppe Böblingen einen ganz besonderen Tag miterleben: die kirchliche Hochzeit von Sandra (geborene Engel) und Marc Bruckner.

Die gemischte Jugendtanzgruppe aus Böblingen und anderen Tanzgruppen mit dem Hochzeitspaar Sandra und Marc Bruckner. Foto: Engelbert Schmidt Schon länger begleiten wir die beiden auf ihrem Weg ins Eheleben: beim großen Antrag beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2024 im Festzelt in Dinkelsbühl, bei der standesamtlichen Trauung einen Tag vor dem Volkstanzwettbewerb – und nun auch bei ihrer feierlichen Hochzeit in der Kirche.



Dort durften wir Teil eines besonderen Gänsehautmoments sein: Wir sangen als Projektchor aus Freunden des Paares das Lied „Motterharz“. Zum Auszug standen wir Trachtenträger mit festlich geschmückten Bögen Spalier und gaben dem Brautpaar so ein traditionelles Geleit in den neuen Lebensabschnitt.



An der Location angekommen, wurden alle Gäste herzlich mit Sekt empfangen. Besonders schön war, dass wir uns als gemischte Tanzgruppe aus Freunden verschiedener Jugendtanzgruppen zusammengefunden hatten, um Sandra und Marc zu feiern. Gemeinsam konnten wir mit 14 Paaren den „Simsalabim“ und einen feierlichen Walzer tanzen. Als Zugabe boten wir die altbekannte Sternpolka, bei der alle mitmachen konnten. Für die richtige Stimmung bis spät in die Nacht sorgte die „Combo Band“.



Es war für uns eine große Freude, Sandra und Marc an diesem besonderen Tag mit Tanz, Musik und unserer Gemeinschaft zu begleiten. Wir wünschen euch beiden von Herzen alles Glück der Welt, Gesundheit und Gottes reichen Segen für eure gemeinsame Zukunft. Schon länger begleiten wir die beiden auf ihrem Weg ins Eheleben: beim großen Antrag beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2024 im Festzelt in Dinkelsbühl, bei der standesamtlichen Trauung einen Tag vor dem Volkstanzwettbewerb – und nun auch bei ihrer feierlichen Hochzeit in der Kirche.Dort durften wir Teil eines besonderen Gänsehautmoments sein: Wir sangen als Projektchor aus Freunden des Paares das Lied „Motterharz“. Zum Auszug standen wir Trachtenträger mit festlich geschmückten Bögen Spalier und gaben dem Brautpaar so ein traditionelles Geleit in den neuen Lebensabschnitt.An der Location angekommen, wurden alle Gäste herzlich mit Sekt empfangen. Besonders schön war, dass wir uns als gemischte Tanzgruppe aus Freunden verschiedener Jugendtanzgruppen zusammengefunden hatten, um Sandra und Marc zu feiern. Gemeinsam konnten wir mit 14 Paaren den „Simsalabim“ und einen feierlichen Walzer tanzen. Als Zugabe boten wir die altbekannte Sternpolka, bei der alle mitmachen konnten. Für die richtige Stimmung bis spät in die Nacht sorgte die „Combo Band“.Es war für uns eine große Freude, Sandra und Marc an diesem besonderen Tag mit Tanz, Musik und unserer Gemeinschaft zu begleiten. Wir wünschen euch beiden von Herzen alles Glück der Welt, Gesundheit und Gottes reichen Segen für eure gemeinsame Zukunft. Judith Kaiser

Schlagwörter: Böblingen, Jugendtanzgruppe, Hochzeit

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.