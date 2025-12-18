„Prüft alles und behaltet das Gute“: 37. Siebenbürgischer Kirchentag in Rüsselsheim

Vom 7. bis 9. November fand in Rüsselsheim der 37. Siebenbürgische Kirchentag statt. Als Mitausrichter konnte der Kreisverband Rüsselsheim mit ihrem Vorsitzenden Wilhelm Beer und seinem Team gewonnen werden. Bei der Eröffnung des Kirchentags im zentral gelegenen Adlerpalast stellte Hans-Gerhard Gross, der Vorsitzende der „Gemeinschaft Evangelischer Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee“, den Verein mit seiner Geschichte und seiner Tätigkeit kurz vor, ehe er die Ehrengäste begrüßte und sie um ihre Grußworte bat.

Dekan i.R. Hans-Gerhard Gross (3. von rechts) mit den Grußwortrednern (von links nach rechts): Martin von Hochmeister, Wilhelm Beer, Rainer Lehni, Ingwelde Juchum, Oberbürgermeister Patrick Burghardt, Dr. Daniel Zikeli. Fotos: Georg Hutter

Dekan i.R. Hans-Gerhard Gross bei seiner Predigt.

Pfarrer i. R. Hans Schneider als Liturg.

Siebenbürgische Kantorei unter der Leitung von Andrea Kulin.

Patrick Burghardt, Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim, betonte in seinem Grußwort die traditionell guten Beziehungen zu den Siebenbürger Sachsen in Rüsselsheim, hob ihre Zuverlässigkeit und ihre hohe Integrationsleistung hervor.Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien (EKR) dankte für die verschiedenen Hilfsleistungen des Hilfskomitees für Einrichtungen der EKR. Aus dem Bereich des Verbands der Siebenbürger Sachsen überbrachten der Bundesvorsitzende Rainer Lehni, die Landesvorsitzende Ingwelde Juchum und der Kreisvorsitzende Wilhelm Beer ihre Grüße und Wünsche zum besten Gelingen des Kirchentags. Nicht zuletzt sprach Martin von Hochmeister für den Vorstand des Verbands der siebenbürgischen Heimatortsgemeinschaften und betonte seinerseits die gute Zusammenarbeit mit dem Hilfskomitee.Umrahmt wurden die Grußworte vom Rüsselsheimer Streichquartett „Concertino“ mit Musik von W.A. Mozart, J.S. Bach und J. Brahms. Die Stückauswahl schuf einen feierlichen Rahmen und lud die Besucherinnen und Besucher ein, innerlich zur Ruhe zu kommen.Gleich im Anschluss an die Grußworte konnte am gleichen Ort die Fotoausstellung „Wahrnehmen – Bewundern – Bewahren“ von Martin Eichler eröffnet werden. Der Fotograf selbst war vor Ort und erklärte dem Publikum, wie es zu 50 Jahren Siebenbürgen-Fotografie kam. Die ausgestellten Bilder führten von eindrucksvollen Landschaften über Kirchenburgen bis hin zu einfühlsamen Porträts und ließen die Vielfalt der siebenbürgischen Kulturlandschaft lebendig werden. Bei einem Rundgang konnten die Anwesenden viele bekannte Personen entdecken und besonders auch die Fotografie-Kunst Martin Eichlers kennenlernen. Pfarrer i.R. Hans Schneider beschloss den Abend mit einer kurzen Andacht.In den Samstag wurde mit einer Morgenandacht gestartet, die von Pfarrer i.R. Imre Istvan gehalten wurde, ehe dann der Vormittag dem Hauptreferenten des Kirchentags, Dr. Daniel Zikeli, vorbehalten war. In seinem Vortrag, der sich an der Jahreslosung 2025 „Prüft alles und behaltet das Gute“ orientierte, ging er zunächst auf die umwälzenden Veränderungen ein, die die EKR in den 1990ger und 2000er Jahren zu bewältigen hatte und wie notwendig es war, in allen Veränderungsprozessen nicht nur zu reagieren, sondern nach und nach Veränderungen auch aktiv zu gestalten. Insbesondere galt das im Blick auf die Kirchengemeinden und die Frage, welche Strukturen zukunftsfähig sein würden. Mittlerweile sei die EKR zwar eine kleine Minderheitskirche, die aber, gemessen daran, eine erhebliche Ausstrahlung in die Öffentlichkeit habe. In der Folge ging Zikeli auf die Herausforderungen ein, vor denen die EKR gegenwärtig steht und beantwortete anschließend gerne Fragen aus dem Auditorium.Am Nachmittag hatte die Kreisgruppe für die Kirchentagsteilnehmer gleich zwei Führungen im Angebot: Ortrun Maurer lud zu einer Stadtführung ein und Wilhelm Beer begleitete die Interessenten zu einer Museumsführung, in der auch die Autoliebhaber auf ihre Kosten kamen. Die Führungen boten Gelegenheit zu Gesprächen und persönlichen Begegnungen und ließen zugleich die gastgebende Stadt Rüsselsheim näher kennenlernen.Am späten Nachmittag setzte die Siebenbürgische Kantorei mit ihrem Konzert im Veranstaltungsraum „Adlerpalast“ einen Glanzpunkt. Mit Liedsätzen siebenbürgischer Komponisten – darunter Helmut Sadler, Rudolf Lassel, Ernst Irtl, Michael Zikeli, Hans Peter Türk – begeisterten sie einmal mehr ihr Publikum. Und auch dieses hörte nicht nur zu, sondern wurde über Lieder aus der Sammlung „A Liedchen hälft ängden“, herausgegeben von Angelika Meltzer und Rosemarie Chestels, aktiv in das Konzert eingebunden.Für den Abend hatte die Kreisgruppe Rüsselsheim zu ihrem traditionellen Herbstball eingeladen und so konnten alle Teilnehmenden nicht nur die Tänze der Tanzgruppe bewundern, sondern selbst zur Musik einer Live Band das Tanzbein schwingen. Bei guter Stimmung und angeregten Gesprächen klang der zweite Kirchentagstag fröhlich aus.Am Sonntag wurde zum Abschluss des Kirchentags in der Evangelischen Stadtkirche von Rüsselsheim ein Abendmahlsgottesdienst gefeiert, an dem sich neben Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli, Pfarrer i.R. Hans Schneider, Dekan i.R. Hans-Gerhard Gross auch der Ortspfarrer Andreas Jung beteiligte, war doch der Gottesdienst zugleich der Gottesdienst der Rüsselsheimer Martinsgemeinde. Ebenso dabei waren auch der Kantor der Martinsgemeinde Jens Lindemann, der gekonnt und einfühlsam an der Orgel begleitete und nicht zuletzt, die Siebenbürgische Kantorei unter der Leitung von Andrea Kulin, die mit ihren Beiträgen dem Gottesdienst einen besonders festlichen Charakter verlieh. In der Predigt wurde der Bogen von den Umbrüchen der vergangenen Jahrzehnte hin zur Verantwortung der heutigen Generationen geschlagen. Ein Kirchentag der „kurzen Wege“ fand damit einen festlichen und würdigen Abschluss.

Hans-Gerhard Gross