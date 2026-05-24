



24. Mai 2026

Probenwochenende der Projektgruppe Haferland in Bamberg

Dieses Jahr hatte die Projektgruppe Haferland die große Ehre, ihr Probenwochenende in den Räumlichkeiten der Kreisgruppe Bamberg gestalten zu dürfen. Nach der Anreise am Freitag, den 10. April, trafen wir uns im Gemeindehaus zur ersten Probe – nicht nur für die Haferlandwoche vom 6. bis 9. August in Siebenbürgen, sondern auch für unseren Auftritt am darauffolgenden Samstag.

Projektgruppe Haferland beim Probenwochenende in Bamberg. Foto: Uli Schaser Nach fleißigem Drehen, Hüpfen und Tanzen gingen wir gemeinsam zum Abendessen, um typisch fränkische Gerichte zu kosten und uns für den restlichen Abend zu stärken. In der Bamberger Innenstadt probierten wir anschließend eine echte Spezialität: das berühmte Rauchbier, das wir in den gemütlichen Gassen der Stadt genießen konnten.



Am Samstag ging es nach dem Frühstück zurück ins Gemeindehaus, wo wir weiter intensiv probten. Ein besonderes Highlight an diesem Wochenende war das 45-jährige Jubiläum der Kreisgruppe Bamberg, bei dem wir Teil des Programms sein durften. Nach unserem feierlichen Aufmarsch folgten die Begrüßungsworte der Kreisgruppenvorsitzenden Christina Reckerth, bei der wir uns an dieser Stelle sehr herzlich für die Einladung sowie die Gastfreundschaft und Herzlichkeit bedanken möchten, sowie die des stellvertretenden Bürgermeisters von Bamberg, Wolfgang Metzner. Ebenso wurden der Landesvorsitzende des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Bayern, Manfred Binder, sowie die stellvertretende Landesvorsitzende Ingrid Mattes willkommen geheißen. Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender, überbrachte liebe Grüße und gutes Gelingen von Rainer Lehni. Auch die Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Astrid Göddert wurde herzlich begrüßt, bevor wir unsere ersten Tänze präsentieren durften.



Ein großer Dank geht an dieser Stelle an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und das Sozialministerium, ohne deren Förderung all das gar nicht möglich wäre.



Auch schafften wir es an diesem Nachmittag, unsere Radiowerbung für „das Backen des längsten Baumstriezels der Welt am Samstag, den 23. Mai, von 9.00 bis 13.00 Uhr vor der Schranne in Dinkelsbühl, bei dem der Erlös an unser Schloss Horneck in Gundelsheim geht“, fertigzustellen, die hoffentlich bald auf Radio Siebenbürgen zu hören sein wird.



Die Theatergruppe Augsburg unterhielt das Publikum anschließend mit einem lustigen und sehr gelungenen Theaterstück auf Siebenbürgisch-Sächsisch, bevor wir großzügig mit frisch gegrillten Mici verköstigt wurden. Gemeinsam sangen wir Heimatlieder und Lieder der Verbundenheit, tanzten und genossen das gesellige Beisammensein. Später am Abend wurden ganz spontan weitere Volkstänze getanzt, bei denen jeder mitmachen konnte. Es war ein rundum gelungener Abend!



Nachdem wir am Sonntag ausgeschlafen hatten, trafen wir uns um 11.00 Uhr zu einer Stadtführung durch Bamberg, bei der wir die historische Altstadt und ihre beeindruckenden Sehenswürdigkeiten näher kennenlernen konnten. Unter anderem lernten wir dabei, wie das am Freitag noch verkostete Rauchbier hergestellt wird, und dass Bamberg aufgrund der einzigartigen Repräsentation der Grundstruktur einer mitteleuropäischen Stadt des frühen Mittelalters UNESCO-Weltkulturerbe und dank der geringen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wunderbar erhalten geblieben ist.



Zusammenfassend kann man sagen, dass wir ein wunderschönes Wochenende in Bamberg verbringen konnten und uns jetzt mit neuen Tänzen im Gepäck schon auf den Sommer freuen. Nach fleißigem Drehen, Hüpfen und Tanzen gingen wir gemeinsam zum Abendessen, um typisch fränkische Gerichte zu kosten und uns für den restlichen Abend zu stärken. In der Bamberger Innenstadt probierten wir anschließend eine echte Spezialität: das berühmte Rauchbier, das wir in den gemütlichen Gassen der Stadt genießen konnten.Am Samstag ging es nach dem Frühstück zurück ins Gemeindehaus, wo wir weiter intensiv probten. Ein besonderes Highlight an diesem Wochenende war das 45-jährige Jubiläum der Kreisgruppe Bamberg, bei dem wir Teil des Programms sein durften. Nach unserem feierlichen Aufmarsch folgten die Begrüßungsworte der Kreisgruppenvorsitzenden Christina Reckerth, bei der wir uns an dieser Stelle sehr herzlich für die Einladung sowie die Gastfreundschaft und Herzlichkeit bedanken möchten, sowie die des stellvertretenden Bürgermeisters von Bamberg, Wolfgang Metzner. Ebenso wurden der Landesvorsitzende des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Bayern, Manfred Binder, sowie die stellvertretende Landesvorsitzende Ingrid Mattes willkommen geheißen. Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender, überbrachte liebe Grüße und gutes Gelingen von Rainer Lehni. Auch die Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Astrid Göddert wurde herzlich begrüßt, bevor wir unsere ersten Tänze präsentieren durften.Ein großer Dank geht an dieser Stelle an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen und das Sozialministerium, ohne deren Förderung all das gar nicht möglich wäre.Auch schafften wir es an diesem Nachmittag, unsere Radiowerbung für „das Backen des längsten Baumstriezels der Welt am Samstag, denvon 9.00 bis 13.00 Uhr vor der Schranne in Dinkelsbühl, bei dem der Erlös an unser Schloss Horneck in Gundelsheim geht“, fertigzustellen, die hoffentlich bald auf Radio Siebenbürgen zu hören sein wird.Die Theatergruppe Augsburg unterhielt das Publikum anschließend mit einem lustigen und sehr gelungenen Theaterstück auf Siebenbürgisch-Sächsisch, bevor wir großzügig mit frisch gegrillten Mici verköstigt wurden. Gemeinsam sangen wir Heimatlieder und Lieder der Verbundenheit, tanzten und genossen das gesellige Beisammensein. Später am Abend wurden ganz spontan weitere Volkstänze getanzt, bei denen jeder mitmachen konnte. Es war ein rundum gelungener Abend!Nachdem wir am Sonntag ausgeschlafen hatten, trafen wir uns um 11.00 Uhr zu einer Stadtführung durch Bamberg, bei der wir die historische Altstadt und ihre beeindruckenden Sehenswürdigkeiten näher kennenlernen konnten. Unter anderem lernten wir dabei, wie das am Freitag noch verkostete Rauchbier hergestellt wird, und dass Bamberg aufgrund der einzigartigen Repräsentation der Grundstruktur einer mitteleuropäischen Stadt des frühen Mittelalters UNESCO-Weltkulturerbe und dank der geringen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wunderbar erhalten geblieben ist.Zusammenfassend kann man sagen, dass wir ein wunderschönes Wochenende in Bamberg verbringen konnten und uns jetzt mit neuen Tänzen im Gepäck schon auf den Sommer freuen. Jessy Stirner

Schlagwörter: Projektgruppe Haferland, Bamberg, Probenwochenende

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